‘Zwart Water’ is een bloedstollende voorstelling over de Bende van Venlo

'Zwart Water' van regisseur Pieter Kuijpers is het eerste deel van een thrillertrilogie. De bloedstollende voorstelling vertelt een stukje van het verhaal van de geruchtmakende Bende van Venlo.

Lees verder na de advertentie

In niemandsland, op de grens met Duitsland, even buiten het plaatsje Tegelen, ligt een verlaten trappistenabdij. Wie in het duister, door storm en regen, over de verlaten weggetjes rijdt tot de hoge toren van de abdij opdoemt, zit meteen in een waakzame, wat ongeruste stemming. Welkom in het land van de Bende van Venlo. In de jaren negentig waren Venlo en omgeving in de ban van een groep jongeren die er niet voor terugdeinsden om willekeurige slachtoffers te maken. Doodknuppelen, de keel doorsnijden, het geweld was buitensporig. Turkse drugsbaronnen uit Venlo stuurden de bende aan.

Het eerste deel van deze fysieke, realistisch gespeelde voorstelling staat in het teken van deze angst

Regisseur Pieter Kuijpers maakte al eens de film 'Van God los' over dit zootje ongeregeld, dat hij als inwoner van Tegelen van dichtbij had meegemaakt. Nu vertelt hij met Toneelgroep Maastricht een deel van hetzelfde verhaal in de theatervoorstelling 'Zwart water', dat hij laat spelen in het voormalige klooster Emmaus bij zijn oude woonplaats. Het is de eerste voorstelling uit een thrillertrilogie die Kuijpers wil maken.

De voorstelling is gebaseerd op de novelle 'Dat je stil blijft staan' van Frans Pollux en beschrijft het moment waarop er misschien nog hoop is voor bendelid David om aan de geweldsspiraal te ontkomen. Een prachtig idee om juist dit kantelpunt te laten zien.

© Bjorn Frins