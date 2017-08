‘Zomergasten’ met Claudia de Breij: drie uur was erg lang

De Breijs eerste fragment zat vol vrolijke mensen, honderden en allemaal dansend in een trui gebreid door de Rotterdamse Loes Veenstra. Maar na deze onschuldige lievigheid ging ze meteen verder met het grove cynisme van de Amerikaanse politiek, via beelden uit ‘Get me Roger Stone’, over de miljoenenzwendel die de politieke lobby is. Claudia’s boosheid hierover is volledig logisch, maar in deze tijd van fulltime Trumpwatchers en politieke duiders was haar visie op deze materie niet onmisbaar. Haar uitspraak ‘ik werk aan een nieuwe voorstelling omdat ik me geen raad weet met wat er in de wereld gebeurt’ was hierbij wel tekenend.

Braaf en radicaal

Op haar beurt leek Janine Abbring zich niet goed raad te weten met het gesprek met Claudia, hoe het meer diepgang te geven of spannender te maken. De ene keer was ze pinnig: ‘Je hoeft je niet steeds te verontschuldigen, je kunt gewoon zeggen wat je vindt.’ Dan weer daagde ze De Breij uit, bijvoorbeeld nadat deze haar liefde voor de onorthodoxe animatieserie ‘Southpark’ had uitgesproken. “Je blijft zelf best braaf”, zei Abbring, die Claudia schetste als iemand die in het echt radicaler is dan op het podium. De cabaretière toonde zich verbaasd, maar met de conclusie ‘braaf en radicaal, ik ben het allebei’ was het allemaal snel weer opgelost.

Waar je bij sommige Zomergasten nauwelijks fragmenten nodig hebt om geboeid te blijven kijken, waren gisterenavond de filmpjes met onder meer André van Duin, Wim Kan en Annie M.G. Schmidt welkome onderbrekingen. Drie uur was lang deze keer. Tegen het eind werd het bijna absurdistisch toen Abbring de haperende interessantheid illustreerde door ‘maar eens een pijnlijke stilte te laten vallen.’ Ook de vragen naar Claudia’s coming out als niet-hetero - een onderwerp dat duidelijk niet voorbereid was - leken een noodsprong om het gesprek bijzonderder te maken.