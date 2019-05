‘Zijn dooddoeners nietzeggend? Wij vinden ze filosofisch!’

Van Bendegem: De functie van dooddoeners zoals ‘Het een is het een, het ander is het ander’ of ‘Het is overal iets’ is vaak om een gesprek af te ronden, waarbij het vooral de bedoeling is om niet te vragen wat men daar precies mee bedoelt. Dat heeft een nietszeggendheid over zich. Wij onderzoeken de filosofische diepgang die óók in dooddoeners zit.

Lees verder na de advertentie

Devisch: wij vinden dus niet dat je alles altijd helemaal moet uitpraten: dooddoeners hebben een functie in het taalgebruik en men zal ze zonder enige twijfel altijd blijven gebruiken. Onze bescheiden hoop is dat er bij onze lezers even een glimlach op het gelaat komt als ze iemand een dooddoener horen gebruiken. Het is zeker niet onze bedoeling om mensen te veroordelen die dooddoeners bezigen - onze verwondering is eerder dat ze zo vaak voor- komen en dat ze veel meer zeggen dan in eerste instantie lijkt.

Filosofie is toch ook een beetje de discipline die problemen ziet waar anderen ze niet zouden zoeken

Van Bendegem: In ons boek bespreken we elk 52 dooddoeners, dus in totaal 104. Eentje die mij erg dierbaar is en die ik geanalyseerd heb omdat hij mij als logicus een beetje pijn doet, is ‘Ja, maar dat is toch logisch!’ Dat gaat daadwerkelijk over het belang van doordenken, het eerste woord van de titel van ons boek dat bedoeld is als uitnodiging aan de lezer om zich met ons over de taal te verwonderen.