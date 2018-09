'Zeven zussen' is nog net geen 'Vijftig tinten grijs', maar het begint erop te lijken

Zonder enig rumoer of opvallende publiciteit belandde de Ierse schrijfster deze zomer aan de top van de Bestseller-60. Haar ‘Zeven zussen’ reeks rukt op, deel 1 ‘Zeven zussen’ staat op nummer 1, en drie andere delen ‘Parel’, ‘Schaduw’ en ‘Storm’ vinden we op 4, 13 en 23. Uitgever Xander laat weten dat er sinds verschijning 80.000 boeken zijn verkocht in Nederland. Dat maakt van de ‘Zeven zussen’ nog geen ‘Vijftig tinten grijs’ maar de aanwas groeit nog. Rileys reeks is nu in meer dan 30 landen verschenen.

Riley inspireerde haar serie op de legende van de ‘Zeven zussen van de Plejaden’, het zevengesternte dat volgens de Griekse mythologie door de goden aan de hemel is gezet. ‘Zeven zussen’ gaat niet over zeven maar over zes zussen (de zevende zus is zoek) die na de dood van hun adoptiefvader Pa Salt (anagram van het Griekse Atlas) op zoek gaan naar hun wortels.

Ieder deel een andere zus. In het eerste deel belandt zus Maia al zoekend in het Rio van de jaren 20 en diept Riley in het voorbijgaan de geschiedenis van het Christusbeeld op de berg Corcovado uit. Volgens lezerswebsite Hebban.nl is ‘Zeven zussen’ geen gezwijmel maar een ‘prettig leesbare historische roman’. Ze bekroonde het boek met de feelgoodprijs 2018.

