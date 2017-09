'Zelfs over de vorm van de gaatjes van de stiksels moet je goed nadenken'

In zijn ateliertje op de bovenste verdieping van een smal Amsterdams woonhuis pakt Karel Yeung (31) een plat leren portemonneetje van tafel. "Dit is dan uiteindelijk het resultaat", zegt hij. Hij houdt het portemonneetje tegen zijn neus en doet heel even zijn ogen dicht. "Het ruikt ook zo lekker", zegt hij een beetje verlegen.

Yeung bewerkt het leer op traditionele wijze met de hand, precies zoals hij dat heeft geleerd in Hongkong

Even daarvoor heeft Yeung uitvoerig uiteengezet welke stappen er nodig zijn geweest om tot de portemonnee te komen. Hij toont zijn zelfgemaakte kartonnen ontwerpen, en legt twee stukjes op elkaar gelijmd leer voor zich op tafel. Met een soort vorkje en een hamer slaat hij er een rij kleine gaatjes in. Het leer met de gaatjes steekt hij in de 'stitching horse', een houten stellage dat het leer vastklemt. Wat volgt is een geduldige uitleg van een ingewikkeld spel van één waxdraad met daaraan twee naalden die hij elk door hetzelfde gaatje heen en weer steekt.

© Jorgen Caris

In langzame demonstratie lijkt het prutswerk, maar als hij het op 'normale' snelheid doet, blijkt het een vloeiende choreografie waarin hij met twee handen tegelijk in lange halen de draad door de gaatjes trekt. "De zadelsteek", zegt hij plechtig. "Elk steekje zit afzonderlijk 'op slot'. Als er eentje zou losgaan, blijft de rest van het stiksel gewoon zitten."

Yeung bewerkt het leer op traditionele wijze met de hand, precies zoals hij dat heeft geleerd in Hongkong, waar hij vandaan komt en waar het volgens hem stikt van de leerbewerkers. Karel Yeung heet eigenlijk Yeung Cheuk San - net als veel andere Chinezen gebruikt hij naast zijn Chinese naam een zelfgekozen westerse naam: Carlos voor Engelstaligen, Karel in Nederland. Toen hij nog in Hongkong woonde, was leerbewerking voor hem 'slechts' een hobby. Hij werkte bij een evenementenbureau dat sieradenexposities organiseerde en grote modeshows zoals die van Gucci. Vanwege zijn Nederlandse vriend besloot hij ruim vier jaar geleden naar Nederland te emigreren.

De voldoening die een eindproduct hem geeft, is het allermooist aan zijn werk

In Nederland vond hij een baan als tolk bij de Bijenkorf. "Ik liep door het gebouw en werd gebeld als Chinese klanten hulp nodig hadden. Zo kon ik op een bepaalde manier toch met mode bezig blijven." In de avonduren maakte hij leren portemonneetjes, armbandjes en sleutelhangers - de hobby die hij had meegenomen uit Hongkong. Zijn leren accessoires vielen erg in de smaak als cadeautjes voor vrienden en vrienden van vrienden, en toen hij zijn spullen eens op een marktje aanbood, vonden ze zo gretig aftrek dat hij besefte dat er weleens een business in kon zitten.

© Jorgen Caris

Sinds ruim een jaar werkt Yeung fulltime aan zijn eigen bedrijf Leatherlands. Van ontwerp en naaiwerk tot Instagram en verkoop: Yeung doet alles helemaal zelf. "Het zit hem in de details, heb ik geleerd tijdens de modeshows van Gucci. Zelfs over de vorm van de gaatjes van de stiksels moet je goed nadenken." Hij verkoopt online en op ambachtsmarktjes, en heeft inmiddels zo'n vijftig verschillende producten ontworpen. "Om mijlpalen te vieren, bedenk ik nieuwe producten waarvan ik zelf de eerste versie krijg. Bij 5000 Instagram-volgers deed ik mezelf zelfgemaakte leren slippers cadeau."

De voldoening die een eindproduct hem geeft, is het allermooist aan zijn werk, vindt Yeung. "Eerst zit het alleen nog in mijn hoofd. En uiteindelijk, na al die stappen, is het een werkelijk ding dat je kunt vasthouden." Die voldoening wil hij anderen ook bezorgen. Daarom, én omdat het een slimme uitbreiding is van zijn bedrijf, geeft hij sinds een half jaar ook leerbewerkingsworkshops. "Cursisten vinden het heerlijk, het handwerken noemen ze een soort meditatie." Hij grinnikt. "Zo rustgevend is het voor mij niet. Maar dat is een heel goed teken; het is allang geen hobby meer."

