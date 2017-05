'You Me Her': Driehoeksverliefdheid op een vanzelfsprekende manier

Ze lopen tegen de veertig, wonen in een wijk vol gezinnetjes, maar met hun zwangerschap wil het niet zo lukken. Terwijl ze toch... nou, 'ns even rekenen... anderhalve keer per week seks hebben. 'Dat is best goed toch, gemiddeld?'

Je ziet dat ze bluffen, Emma en Jack . In de openingsscène van de geestige, warme Netflix-serie 'You Me Her' vertellen ze hun therapeute (die met verhoogd komisch effect buiten beeld zal blijven) over hun levensdilemma. Niet dat ze op elkaar zijn uitgekeken, ze vinden elkaar echt nog steeds leuk.

Maar ja, seks. Ontwerpster Emma is druk met werk, schooldecaan Jack heeft weleens last van maagzuur. En dan ligt ook nog eens iedere avond hun mopshondje op bed te ruften.

Tegen de achtergrond van herfstig Portland, een vriendelijke stad waar mensen lopen, fietsen, op straat hipster-lunches eten en in ambachtelijke brouwerijen hun pintje pakken, zien we hoe de twee hun seksleven laten heropleven: met een escortdame.

You Me Her doet geen grote, laat staan morele, uitspraken over de voors en tegens van verschillende sa­men­le­vings­vor­men

Scenarioschrijver John Scott Shepherd wilde kijken of dat kon lukken, een serie over polyamorie zonder ironie, ranzigheid of treurig genavelstaar. Gewoon, een realistische, opgewekte romantische komedie over echte mensen, met echte banen en echte gevoelens, voor wie drie misschien wel beter werkt dan twee.

Want dat is wat er gebeurt. Jack maakt een wat klungelige afspraak met Izzy, een psychologiestudente die bijklust als escort. Zodra de hotelkamerdeur opengaat hebben ze het leuk met elkaar. Emma, aan wie hij alles meteen opbiecht, is geïntrigeerd en arrangeert haar eigen ontmoeting met Izzy. Ook de vrouwen zijn onmiddellijk dol op elkaar. In de geestige dialogen geeft Shepherd blijk van inzicht in (langdurige) relaties. 'Ze hebben gezóend!', vertelt Emma een goede vriendin over het hotelkamerafspraakje van haar man. 'Dat doen wij al lang niet meer. Dat is zó intiem.'

Vanzelfsprekend Een driehoeksverliefdheid! In You Me Her werkt het heel goed. Sterker, de driehoek vormt zich zo natuurlijk, zo vanzelfsprekend dat je als kijker geen moment stilstaat bij de moeizame maatschappelijk bezwaren die zo'n constructie doorgaans oproept. Dat heeft veel te maken met de uitstekende acteurs. Greg Poehler (met even vrolijke, lichtblauwe ogen als zijn zus, actrice Amy), Rachel Blanchard als zijn levendige echtgenote en Priscilla Faia als de wat chaotische tweede vrouw, spelen met veel lichtvoetigheid intelligente mensen die niet helemaal snappen wat ze overkomt, maar zich er wel goed bij voelen. Dat geldt overigens niet voor de andere personages in de directe omgeving. Goedbedoelende vrienden, een schaamteloos bemoeizuchtige buurvrouw en haar niet minder naargeestige tienerdochter, Izzy's huisgenote én haar minnaar: iedereen vindt er van alles van. You Me Her doet geen grote, laat staan morele, uitspraken over de voors en tegens van verschillende samenlevingsvormen. Integendeel, de makers benaderen de verwikkelingen met losse zachtmoedigheid. Jack, Emma en Izzy zie je zoeken, twijfelen, zich terugtrekken en weer opbloeien. Met al hun mooie en zwakke plekken rommelen ze wat aan, met het leven. Net als wij, thuis op de bank.

