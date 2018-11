‘Wij zijn hier voor Robbie’ is een ware tragikomedie met een paar onsjes te veel

Een oer-Haagse familie, rijk geworden ooit in de suiker in Nederlands-Indië, sinds generaties wonend in een kapitale villa, die toe was aan een flinke opknapbeurt. Een jaar na de zelfmoord van Robbie, zoon van pater familias Isaac, een dubbele confrontatie.

Op toneel houdt een gouden strik witgazen gordijnen bijeen. Alsof de onthulling straks van het vernieuwde interieur belangrijker is dan de geplande herdenking. Misschien ook een dankbaar houvast. Erg vaak immers zal als een soort aanmaning het titelzinnetje "We zijn hier voor Robbie" klinken.

Er wordt prima gespeeld, maar De Walle en Rietman geven Goos' tekst de volle mep

Familiedrama met scherpe lijntjes tussen vroeger en nu, tussen oud en jong; familierelaties met humor getekend om onderlinge pijn te verzachten en tegelijk venijniger contouren te geven: daar is schrijfster Maria Goos goed in.

'We zijn hier voor Robbie' ademt in zekere zin de sfeer van de befaamde televisieserie 'Oud Geld'. Met dit verschil, dat hier vooral de veranderende houding ten opzichte van rijkdom accent heeft gekregen. Is grootvader Isaac nog oprecht trots op de succesvolle ontwikkeling van suikerplantages destijds, de kleinkinderen schamen zich inmiddels voor het hen zo in de schoot geworpen kapitaal.