‘Wie is de Mol’ valt gewoonweg niet te negeren

De kijkcijfers doen het Achtuurjournaal verbleken, er is een heuse fan-nieuwssite (Tunnelvisie) en de spin-off ‘Moltalk’ is op zichzelf al geestig sinds ex-deelnemers Chris Zegers en Margriet van der Linden het presenteren. Met een mengeling van gegiechel, wild gespeculeer en ‘serieuze analyse’ praten ze met voormalige deelnemers over wie in het nieuwe spel verdacht was.

Lees verder na de advertentie

Voor de leek: de kandidaten ontmoeten elkaar in een onbekend land en vallen vervolgens één voor één ten prooi aan het dubbelspel van de Mol, zoals presentator Art Rooijakkers het uitlegt. Deze saboteur moet met vals spel zorgen dat de kandidaten minder geld voor de pot verdienen. Het spel is vooral een oefening in nergens op vertrouwen. De grootste bom onder dit nieuwe seizoen was dat de tien deelnemers helemaal niet in één stad waren, maar in duo’s waren uitgesmeerd over vijf landen in Russische richting. Presentator Jan Versteegh zat met partner in ­Oekraïne, modeontwerpster Olcay Gulsen in Kazachstan, de anderen in Armenië, Azerbeidzjan en Rusland zelf. Volgende week maken ze in ­Georgië pas samen een nieuwe start. Nu is ‘WIDM’ zo leuk omdat niets is wat het lijkt, maar dit doet toch wat met je basisvertrouwen – als zelfs de eenheid van de groep een illusie blijkt.

Ik hoor niet tot de ‘molloten’ die de hele week met een notitieboekje piekeren over verborgen aanwijzingen van de mol.

Dat brengt me op een fascinerende dynamiek rond ‘WIDM’: of mensen snappen niks van die zenuwachtig rennende en zoekende mensen en kijken het programma pertinent niet, of ze vallen er een keer voor en zijn sindsdien hooked. Daarin bestaan gradaties; ik hoor niet tot de ‘molloten’ die de hele week met een notitieboekje piekeren over verborgen aanwijzingen van de mol. Het is maar een spelletje hoor.