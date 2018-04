'Whakende' Assepoester en 'voguende' heks schitteren in fantasierijke dansvoorstelling

'Grimm' speelt in een sprookjesbos waar klassiek ballet en urban dance als vanzelfsprekend samengaan. Een meute sprookjesfiguren bevolkt deze donkere en wrede familievoorstelling.

Zeg Roodkapje waar ga je henen? En is dat Doornroosje? Deze en andere figuren uit de sprookjes van de gebroeders Grimm komen voorbij in de zinderende familievoorstelling van de Junior Company van Het Nationale Ballet en urban danstheatergroep ISH. 'Grimm' is zonder twijfel de fantasierijkste dansvoorstelling van dit theaterseizoen.

De twee gezelschappen, hemelsbreed verschillend in stijl en type dansers (grof gezegd klassiek versus streetwise), snuffelden eerder al eens aan elkaar in 'Narnia' (2015). In Grimm staat de versmelting van hiphopdans en klassiek ballet vanzelfsprekend in dienst van het verhaal. Dat is gebaseerd op zo'n beetje het hele Grimm-oeuvre en is uitstekend gemonteerd en nergens oubollig.

De dwerg Dommel glijdt moeiteloos in een balletspagaat om naar dromenland te vertrekken en Assepoester whackt zich een hoedje om een opdringerige prins van zich af te schudden

Vier knappe prinsen Twee broers belanden via een videogame in een sprookjesbos en komen daar allerlei personages tegen. Die komen in het geweer tegen de boze heks die de heerschappij wil over de vier koninkrijken. Ze zal de macht op magische wijze verkrijgen als ze vier knappe prinsen aan Sneeuwwitje, Assepoester, Doornroosje en Rapunzel weet te koppelen. Daar steken de broers een stokje voor. Het decor bestaat uit projecties die zó uit videogames lijken te komen. Ze maken het mogelijk in no time te schakelen tussen sappig lentebos en heksenwoud, waar stoom uit onheilspellende spelonken opstijgt. De epische muziek van Scanner houdt de vaart erin. Er wordt heen en weer gezapt tussen scènes die bol staan van geinige details. © Fotograaf: Michel Schnater Knap is dat de dans, niet de actie, leidend blijft. De Grote Boze Wolf, hier hulpje van de heks, verorbert Roodkapje met de schokkerige bewegingen uit de hiphopstijlen popping en locking. De slaperige Dommel, een van de zeven dwergen, glijdt moeiteloos in een balletspagaat om naar dromenland te vertrekken. En Assepoester whackt zich een hoedje (whacking is een urban stijl met volop armbewegingen) om een opdringerige prins van zich af te schudden. En als de heks ten slotte wordt genekt, stort ze ter aarde in een death drop, de dramatische doodsmak die door vogue-dansers wordt uitgevoerd.

Geen watje Het goede overwint, dat kan niet anders in een sprookje. Met een knipoog houden de makers Ernst Meisner en Marco Gerris die boodschap overeind. Net als bij de gebroeders Grimm ligt hier het accent op het duistere en het wrede, wat voor de jongste kids te eng kan zijn. Maar de symboliek blijkt tijdloos en de kracht ervan universeel; er wordt lustig gestrooid met giftige appels en de onderliggende seksuele lading die veel sprookjes kenmerkt, krijgt vorm via swingende heupen. De behandeling van de kwestie 'wie krijgt wie?' is ontzettend geestig. De vrouwen hebben de broek aan. Deze Assepoester is bepaald geen watje. Ook de diehard-balletliefhebber komt aan zijn trekken, met citaten uit klassieke sprookjesballetten. Nieuwsgierig hoe vier hiphopdwergen de beroemde pas de quattre uit 'Zwanenmeer' dansen? Grijp je kans!