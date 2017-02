'We wisten dat we gekruisigd zouden worden als T2 Trainspotting mislukte'

In 1996 ontplofte ‘Trainspotting’ in de bioscopen. De waanzinnige wereld van drie heroïnejunks en een loslopende psychopaat in zonnig Edinburgh op de razende soundtrack van Underworlds ‘Born Slippy’ en Iggy Pops ‘Lust for Life’ kwam uit de pen van voormalig sociaal werker Irvine Welsh en werd verfilmd door Danny Boyle. Het werd een doorslaand succes.

Het mooie en misschien wel beste aan ‘T2 Trainspotting’ - het vervolg dat zich 20 jaar later afspeelt - is dat het een andere film durft te zijn. Niet alleen Renton, Spud, Sick Boy en Begbie zijn ouder (maar niet wijzer), in alles is de tikkende, tandeloze tijd te herkennen. “Tijd is ons special effect”, vertelt regisseur Danny Boyle in Berlijn.

Regisseur Danny Boyle bij de première van T2 Trainspotting op het filmfestival van Berlijn.

U moest een film maken die niet zo energiek was als de vorige maar qua tempo toch aan Trainspotting deed denken. “Hij moest hetzelfde zijn. Maar anders. Een bizarre mix.”

Wat is dan de uitdaging? Ook al had u de beste film ooit gemaakt, zouden mensen zeggen dat het vervolg niet zoals de eerste Trainspotting was. “We kenden de risico’s, we wisten dat we gekruisigd zouden worden als dit mislukte. De uitdaging was om een film te maken die persoonlijker was dan de eerste en die recht deed aan de jaren die verstreken zijn. Ook hier zitten snelle, komische scènes in, maar het gaat over de vraag wat het betekent om ouder te worden en niet te weten wat je daarmee aan moet. Zelfs Rentons ‘Choose life’ speech weerspiegelt dat. De fans wilden natuurlijk een nieuwe versie van die beroemde openingszinnen, dus hij begint sarcastisch met ‘Choose Facebook, Twitter, Instagram and hope that someone somewhere cares’. Maar halverwege zegt-ie ‘Choose disappointment, choose not being who you wanted to be, choose losing the ones you love...’. Ze wíllen wel hetzelfde zijn als toen, zoals mannen doen natuurlijk. Maar ze zijn niet hetzelfde.” We kenden de risico’s, we wisten dat we gekruisigd zouden worden als dit mislukte. Regisseur Danny Boyle

Over nostalgie gesproken: dacht u door het werken aan de film ook na over de 20 jaar die voor uzelf verstreken zijn? “Ik ben net zo schuldig als de personages in de film. Ik heb drie kinderen en heb ze veel te weinig gezien. Omdat ik zo vaak van huis ben, weet je, omdat ik in Berlijn met journalisten moet praten. Nee, maar serieus: je moet vrede zien te krijgen met wat je zelf in die twintig jaar hebt gedaan. In de spiegel kijken en je afvragen wat je belangrijk vindt. Tijd is het special effect van de film. Twintig jaar terug zag je in het eerste shot Rentons schoenen die wegrenden voor een winkelbediende. Nu zie je in het eerste shot Rentons schoenen op de loopband in een sportschool. Eindeloos rennen en nergens heen gaan.”

Toen kregen ze een lading geld in handen door een dealer te beroven. Nu door een beurs van de EU. Beter kun je hun veranderde gevoel voor avontuur niet illustreren. Maareh... Brexit? “We waren aan het filmen toen Brexit gebeurde. We hebben de volgende dag overwogen om die hele verhaallijn met de EU eruit te gooien maar in Schotland stemde 60 procent voor de EU. De Schotten hebben de Engelsen nooit gemogen. Ze vochten met de Fransen tegen de Engelsen. Het gebied waar Spud woont heet ‘Petit France’ omdat daar honderden jaren terug het Franse leger gestationeerd was waarmee Mary Queen of Scots tegen de Engelsen vocht. Ik ben ook Engels, maar ik kom uit Manchester. Da’s toch anders.”

Komt er een derde deel? “Mmm, we zijn zo lang bezig geweest met dit vervolg dat... Nou ja, Irvine heeft een boek geschreven over Begbie, getiteld ‘The Blade Artist’. Dat zou zomaar een spin-off kunnen worden.”

