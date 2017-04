'Wat keizerpinguïns doen voor hun jonkies, ongelofelijk'

De film vertelt het ontzagwekkende verhaal van een vaderpinguïn, Keizer genaamd, die samen met de moederpinguïn enorme toeren moet uithalen om hun kleintje groot te brengen.

Hield u zich aan een strikte vertaling uit het Frans, of mocht u een beetje improviseren?

"Toen ik voor Disney 'Bears' insprak, was geen enkele frivoliteit toegestaan, maar dit keer werd ik gevraagd de tekst onder handen te nemen. Mij leek het leuk om wat leven in de brouwerij te brengen. Dus een terzijde wanneer Keizer onderuit gaat, of wanneer het kleintje stoer doet tegenover z'n vriendjes."

Is de keizerpinguïn uw lievelingsdier?

"Niet per se. Ik ben wel een enorme dierenvriend. Vroeger nam ik alle natuurfilms op vhs-banden op. Dan zei ik tegen mijn toenmalige vriendin: als we ooit kinderen hebben, dan bestaan deze dieren waarschijnlijk niet meer, maar hebben wij de beelden. Haha, wist ik veel dat natuurfilms alleen nog maar mooier zouden worden."

Wat wil de film vertellen?

"De cirkel van het leven, denk ik. Ieder dier loopt gevaar natuurlijk. maar wat keizerpinguïns doen om hun kinderen veilig te laten opgroeien... Ongelofelijk toch, dat ze in de middle of nowhere, op een plek waar geen mens het uithoudt, een kleintje geboren laten worden? Ver van zee, waar het voedsel is, maar ook ver van het gevaar. De jonkies hoeven helemaal niks te doen, behalve dik worden. En dan, op een dag, beginnen ook zij te lopen. Ze hebben geen flauw idee waarom. Ze lopen naar zee en dan begint het hele verhaal opnieuw. Fascinerend toch? En dat vastgelegd in godsgruwelijk mooie beelden."

En die opmerking aan het einde, dat de mens zich een beetje moet gedragen?

"Nou, als je hoort zeggen dat de mens de aarde kapot maakt, dan gaat het er vooral over dat we het voor onszelf verkloten. De aarde en de natuur redden zich wel zonder ons, denk ik."

Bent u nu keizerpinguïn-expert?

"Ach, expert... ik weet wel veel meer dan ik wist. Ik had voor research graag naar Antarctica willen gaan, met een bioloog die alles weet. Maar dat bleek niet nodig voor mijn werk, kreeg ik te horen. Ja, dat was jammer."

March of the Penguïns 2, vanaf morgen in de bioscoop.

