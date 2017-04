'Wat denk je, zal het publiek zien wat ik zie?'

Eindelijk is hij af. Voor haar nieuwste documentaire wroette televisiemaker Jessica Villerius vier slopende jaren lang in het dossier van Clinton Young, de man die als achttienjarige tiener ter dood werd veroordeeld voor dubbele moord.

Ze bestudeerde verhoren, verzamelde meer dan honderd uur aan beeld en vloog de hele wereld rond om te spreken met onder meer specialisten, zijn familie, en de gedetineerde zelf, die al zestien jaar in de Texaanse dodencel op zijn executie wacht.

Nu is de film 'Deal met de Dood' klaar, ze kan er niets meer aan veranderen. Donderdagavond wordt hij uitgezonden op NPO3. Villerius is nerveus. Zal het publiek wel zien wat ik zie, wat denk jij, vraagt ze meermaals gedurende het interview.

Met haar documentaire toont de tv-maker dat de twee moorden die op 24 en 25 november van 2001 plaatsvonden in Texas, niet gepleegd zijn zoals de officieren van justitie hebben geconcludeerd.

Indertijd werden vier jongens gearresteerd. Drie van hen wezen de jongste van het stel, Young, aan als de schutter in beide zaken. Hij werd daarop ter dood veroordeeld.

Later geven de vrienden toe dat zij een deal hebben gesloten met Justitie in ruil voor strafvermindering, zo blijkt. Talloze keren past het drietal zijn verklaringen aan. Bovendien laat Villerius zien dat er is gesjoemeld met forensisch bewijs en dat er voor de jury bepaalde informatie is achtergehouden.

De zaak rammelt aan alle kanten, en na het testen van allerlei scenario's is Villerius ervan overtuigd: niet Young maar twee anderen haalden de trekker over. Het verandert niets aan zijn lot: iedere dag kan Young de datum voor zijn executie te horen krijgen.

Aan de muur van haar kantoor in Amsterdam-Noord prijkt een foto van Villerius en Young. Hij zit aan de ene kant van het glas, in gevangenschap, zij aan de andere zijde. Aan hun oor een telefoon.

"Ik ben bang dat sommige mensen niet overtuigd raken van zijn onschuld, dat ze zullen denken: hoe heb je je zo om de tuin kunnen laten leiden?", zegt Villerius. "In Nederland zijn we toch een beetje van 'waar rook is, is vuur', een gen dat ik totaal mis."

Waarom bent u er zo op gebrand dat kijkers na het zien van de documentaire tot dezelfde conclusie als u komen?

"Het gaat hier letterlijk om leven en dood. Ik wil collectieve verontwaardiging teweegbrengen hier in Nederland, in de hoop dat die overwaait naar de VS, opdat er opnieuw naar zijn zaak wordt gekeken. Dat is het hoogst haalbare. Want het is naïef om te denken dat Clinton door mijn film uit die cel wordt getrokken, een bos bloemen krijgt en een buskaart naar huis."

Ik hoop dat er door mijn documentaire een netwerk van juristen ontstaat, die voor Clinton willen vechten

"Het is een ongelofelijk complexe zaak en onder aan de streep zijn er twee doden gevallen, dus dat zit er gewoon niet in. Maar het is wel mogelijk om de nieuwe generatie officieren van justitie, die jonger en moderner zijn, zijn zaak en de ogen te doen openen."

"Nee, mijn film wordt vooralsnog niet vertoond in de VS, maar ik vermoed dat dat wel gaat gebeuren. Er is al interesse getoond. Ik hoop dat er door mijn documentaire een netwerk van juristen ontstaat, die voor Clinton willen vechten. Ook om een voorbeeld te stellen voor anderen die onschuldig in de cel zitten en geen Nederlandse programmamaker treffen. Hij is er maar een."

In 2014 concludeerde een team van juridische specialisten en statistici van de universiteiten van Michigan en Pennsylvania dat meer dan tweehonderd Amerikaanse gevangenen mogelijkerwijs onterecht vastzaten vanwege rechtelijke dwalingen. Ruim vier procent van de gedetineerden in de dodencel zou onschuldig zijn.

Dat is de kracht van tv, het verbindt mensen, de reden dat ik do­cu­men­tai­re­ma­ker ben geworden

Tekst loopt door onder afbeelding