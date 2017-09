'Voor mijn fans ben ik hun lichtpuntje'

“Als jong kind had ik veel terugkerende dromen. Ik herinner me een nachtmerrie waarin ik in mijn eentje in een trein zat die maar bleef rijden in een donkere grot. Een andere terugkerende enge droom ging over mijn zusje. Ze zat in de auto naast het open raampje, ik stond buiten ernaast en zag opeens hoe haar hoofd veranderde in zes slangenhoofden. Mijn dromen tegenwoordig vergeet ik snel, behalve deze: in drukke periodes als ik gestrest ben, droom ik dat ik weer op school zit en opeens merk dat de examens zijn begonnen, maar ik heb het hele jaar niets geleerd.

Lees verder na de advertentie

Ik sliep nog maar vier uur per nacht Djamila Verhoef

Dat opgejaagde gevoel heeft te maken met de combinatie van dingen die ik doe: vier keer per week maak ik een video, ik heb een muziekalbum opgenomen en onlangs deed ik mee aan de opnamen van de speelfilm ‘Misfit’. Toen had ik mijn grens wel bereikt, ik sliep nog maar vier uur per nacht. Toch vond ik het een toffe uitdaging: ik had geen acteerervaring en kreeg ook nog eens de hoofdrol. Ik speel Julia: op haar Amerikaanse highschool is ze het populairste meisje, maar als ze naar Nederland komt wordt ze op haar nieuwe school behandeld als buitenbeetje. Toevallig had ik eerder, los van de film, een nummer geschreven getiteld ‘misfits’. Het paste zo goed dat het de titelsong van de film is geworden. Ook andere nummers van mijn nieuwe album ‘Girl’ zijn in de film gebruikt.

Ontzettend verlegen Zingen doe ik al lang. Dat ik er goed in was bleek tijdens de musical in groep 8 van de basisschool. Ik was ontzettend verlegen - voor mijn gevoel heb ik in mijn kindertijd nooit iets gezegd - maar ik merkte toen dat ik het eigenlijk heel leuk vond om op een podium te staan. Stiekem hoopte ik ontdekt te worden als zangeres en daarom begon ik op mijn vijftiende muziekfilmpjes van mijzelf op YouTube te zetten. Zeven jaar heb ik aan mijn muziekkanaal getimmerd, tot het een beetje vastliep. Om een hechtere band met mijn fans te krijgen besloot ik video’s te gaan maken waarin ik vanuit mijn eigen woon- of slaapkamer praat tegen mijn kijkers - vooral meisjes tussen de 10 en 14 jaar. In die filmpjes knutselde ik ook rubberen armbandjes; later ben ik aandacht gaan besteden aan snoepjes, speeltjes, trends. Het sloeg aan: binnen een half jaar had ik 100.000 nieuwe abonnees. Inmiddels ben ik voor de camera niet meer het onzekere verlegen meisje dat ik in het begin was. Als ik geen goed humeur heb kan ik me daar nu makkelijk overheen zetten. In de filmpjes ben ik altijd vrolijk, ik had niet verwacht hoe belangrijk dat is voor veel kinderen: vaak hoor ik van fans die het thuis of op school niet fijn hebben dat ik hun enige lichtpuntje ben, waardoor ze even niet aan hun problemen hoeven denken.” 'Misfit' draait vanaf 27 sept. in de bioscopen. Op 8 en 11 oktober geeft Djamila concerten in Utrecht en Antwerpen

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.