'Veel van hen' of 'velen van hen'?

Ik zag dus, kortom, geen redenen om 'veel van hen' fout te rekenen. Daar voegde ik nog aan toe dat je immers ook hebt 'twee van hen,' en aangezien 'veel' net als 'twee' een telwoord is, past 'veel van hen' goed in dat plaatje.

Ja maar, brachten enkele lezers daartegen in, je zegt toch ook niet 'weinig van hen,' en altijd 'weinigen van hen?' Daar zit iets in, maar ik ben niet overtuigd. Ik heb zelf ook wel een taalgevoel dat enigszins in opstand komt tegen 'weinig van hen,' maar daar staat tegenover dat het wel degelijk voorkomt. Niet zo vaak als 'veel van hen,' maar toch ook in boeken en kranten, dus in 'officiële' schrijftaal.

Misschien vormen de telwoorden 'honderd' en 'duizend' ook nog wel een argument. Je kunt zeggen 'honderd van hen,' maar ook 'honderden van hen.' Net als bij 'veel' en 'velen' heb je daar de keuze tussen de onverbogen variant en de verbogen variant (die dus eigenlijk een meervoud is, vandaar ook '-en' en niet '-e').

Is het pleit daarmee beslecht? Dat ligt er maar aan. We hebben het hier over de taalnorm, en die wordt in principe door mensen bepaald. Ik gok erop dat de huidige taaladviseurs 'veel van hen' op grond van het algemene taalgebruik zullen goedkeuren, en eventueel toevoegen dat sommigen zich aan deze taalvorm storen, zodat u daar rekening mee kunt houden.

Ook een vraag over taal? Mail naar: p.a.coppen@let.ru.nl

