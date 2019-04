‘Veda beslist zélf’, over als je achttien bent en nooit meer jarig wilt zijn

“Mijn grootste wens is euthanasie. En liever gisteren dan vandaag”, zegt ze in de nieuwe film van Jessica Villerius bij BNNVara.

Een loodzwaar thema woensdag prime time op NPO3, met aansluitend een openhartig nagesprek met jongeren en (ervarings-)deskundigen onder leiding van Sophie Hilbrand. Je wilt je van nature van het onderwerp afkeren, maar bent ook benieuwd waarom zo’n jongere een doodswens heeft. Is er echt niets aan te doen? “Een gebroken been snappen we. Als er meer aandacht zou zijn voor psychisch lijden, zou het aantal aanmeldingen bij de Levenseindekliniek afnemen”, denkt de daaraan verbonden psychiater Gerty Casteelen.

In de film vertelt Veda - achttien jaar, een gezicht waarachter ze verstopt lijkt - dat ze als kind werd gepest en op haar zevende seksueel misbruikt door een kennis. Ze heeft officieel zeven psychiatrische stoornissen, waaronder de overtuiging dat haar onderlichaam niet bij haar hoort. Vandaar de rolstoel: dat onderlichaam kan ze niet gebruiken.

Doodswens Na vier jaar opnames en een aantal zelfmoordpogingen woont ze nu onder begeleiding en is ze nog steeds ‘voor 95 procent ongelukkig’. Ze wil gewoon op een waardige manier sterven en afscheid kunnen nemen. Het zal je kind maar zijn. In een brief aan Villerius schreef ze: “Ik wil graag iets nalaten. Ik wil dat het minder een taboe wordt als een jong persoon met psychische problemen een doodswens heeft.” Daar greep ze de filmmaakster mee. Die krijgt dagelijks heftige brieven na haar eerdere psychologische documentaires, zoals ‘Emma wil leven’ (2016) over een meisje dat stierf aan anorexia. Net als Emma wil Veda duidelijk maken dat haar verhaal geen keuze is en niets te maken heeft met wilskracht. Villerius praat veel met haar, en is bij haar de dag nadat Veda ’s nachts (nog levend) in een sloot wordt gevonden. Een zwak moment na de zelfdoding van haar vriendin Loes. Weer thuis moet Veda zelf haar stinkende kleren uitwassen - wat een ironie. Villerius mag heel dichtbij komen, maar het stoort dat ze dat benadrukt in tussentekstjes over hoe Veda haar belde. Erbij zijn op cruciale momenten hoort bij een goede film maken en hoeft niet benoemd te worden. Het zal wel aan deze tijd van individuele profilering liggen.