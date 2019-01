‘Vals’: Weinig verrassende jeugdthriller met een verfrissend bruut slot

‘Vals’ is de verfilming van het gelijknamige jeugdboek van Mel Wallis de Vries over vier vriendinnen die net voor hun examens op meidenweekend in de Ardennen gaan. Waar de boel vervolgens verschrikkelijk uit de hand loopt.

Lees verder na de advertentie

Eigenlijk zijn alleen de introverte Kim en Abby vriendinnen. Pippa is duidelijk een bitch, veel meer dan de anderen aanvankelijk beseffen, en Feline zit met een geheim dat ze met de anderen wil delen. Het weekend wordt echter niet het gezellige onderonsje waar ze op hoopten. Pippa nodigt op de heenweg drie jongens uit voor de kaasfondue, maar van fonduen komt weinig terecht. Wie was die enge man bij het benzinestation, net voordat ze het pad opreden naar het afgelegen huis in het bos? En waarom is er geen bereik als ze iemand moeten bellen?