'Unsane' is een in thriller verpakte aanklacht tegen de gezondheidszorg in de VS

Steven Soderberghs nieuwe thriller 'Unsane' doet de ronde als de iPhone-film. De Amerikaanse regisseur filmde immers met de smartphone, om precies te zijn met drie iPhones 7 Plus. Alle technische apparatuur gebruikt voor de film paste in één rugzak: de telefoons, extra lenzen, batterijen, monitors en microfoons.

Soderbergh, die op zijn 26ste al de Gouden Palm won in Cannes, voor 'Sex, Lies and Videotape', is het soort regisseur dat zichzelf graag opnieuw uitvindt door te experimenteren. Door met een ultralichte mobiele telefoon te filmen, verschafte hij zich grote bewegingsvrijheid.

En het is waar, bij het zien van 'Unsane' voel je de energie. Dat het geluid kaler en directer is dan bij een gewone film, en het beeld platter, stoort niet echt. Het past wel bij een film die vragen stelt over de perceptie van de werkelijkheid.

Aan zet is Sawyer Valentini, een twintiger die op de vlucht is voor een stalker. Om haar kwelgeest te ontwijken heeft ze zich zojuist voor een nieuwe baan in een nieuwe stad gevestigd. Maar ze blijft zich onveilig voelen, waardoor ze toch maar een therapeut opzoekt. Het is een beslissing met grote gevolgen.

Bezitterigheid

Want Sawyer Valentini wordt vanaf dat moment onvrijwillig vastgehouden in een psychiatrisch ziekenhuis. De gedachten gaan uit naar Jack Nicholson in 'One Flew Over the Cuckoo's Nest', maar Soderberghs insteek is anders. De spanning zit hem in de vraag of de stalker, die Sawyer tussen het verplegend personeel ontdekt, haar echt tot in de inrichting is gevolgd. Of dat dit een door medicijnen geschapen fantoom is.

Heel aardig om Claire Foy, de Engelse hoofdrolspeelster uit hitserie 'The Crown', eens in een totaal andere rol te zien. Ze speelt een jonge moderne vrouw die worstelt met een traumatische ervaring, veroorzaakt door mannelijke bezitterigheid. Noodgewongen ontpopt ze zich tot actieheldin. Soderbergh lijkt het vooral te willen hebben over de impact van stalking op het leven van de jonge vrouw, maar er is meer.

Hij gebruikt het thrillergenre ook om commentaar te leveren op de geprivatiseerde Amerikaanse gezondheidszorg. Of zoals een van Sawyers medepatiënten het cynisch formuleert: "Zij hebben een bed, jij hebt een verzekering." Het betekent dat zolang er verzekeringsgeld is, de patiënt in het ziekenhuis wordt vastgehouden. Is het geld op, dan wordt de patiënt naar huis gestuurd.

Het is een slimme manier om het in het populaire thrillergenre over serieuze maatschappelijke zaken te hebben. Soderbergh deed het eerder, zoals in 'Erin Brockovich' waarin Julia Roberts het als jonge alleenstaande moeder opnam tegen een grote vervuiler.

Unsane zwalkt iets meer tussen een psychologische thriller over stalking en een drama over een doorgedraaid gezondheidsstelsel. Interessant is wat de twee met elkaar verbindt: een continu gevoel van onveiligheid.

