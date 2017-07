'Twee snelheden' wijst tegenwoordig op een kloof (en klinkt dus ongunstig)

Dat klinkt negatief en de meesten zullen ongelijkheid in de zorg of de AOW onwenselijk vinden

Steeds vaker treffen we deze uitdrukking echter aan zonder Europa. Anders gezegd: 'twee snelheden' heeft zich daaruit losgemaakt en wordt nu ook gebruikt in heel andere contexten. Zo konden we de afgelopen tijd in de kranten lezen dat er een 'Frankrijk van twee snelheden' is, waarmee gedoeld werd op de ongelijke (economische) ontwikkeling van de grote steden en het platteland. Ook was er in een krant al eens sprake van een 'economie van twee snelheden', waarin de productie en consumptie blijkbaar niet op elkaar afgestemd waren. Met 'een gezondheidszorg van twee snelheden' doelde een nieuwsmedium op het fenomeen dat er naast de publieke zorg ook (betere, luxere) zorg bestaat voor mensen met een dikke portemonnee. En afgelopen week stond in een krant dat Nederlanders 'in twee snelheden richting AOW rijden': hoogopgeleiden kunnen eerder stoppen dan laagopgeleiden.

'Twee snelheden' is dus een metafoor geworden ter aanduiding dat binnen iets wat een eenheid lijkt een kloof bestaat. Dat klinkt negatief en de meesten zullen ongelijkheid in de zorg of de AOW onwenselijk vinden. Het risico bestaat dat dit negativisme 'een Europa van twee snelheden' besmet, waardoor ook deze uitdrukking een ongunstige bijklank krijgt.

