‘Troost’-clafoutis in plaats van limoen-en-basilicumtaart

Bij het lezen van de ingrediënten leek een vulling met zoveel lemmetjessap mij behoorlijk zuur, maar mensen die deze in wezen niet heel moeilijk te maken citroentaart gegeten hadden waren puur lyrisch in hun beschrijvingen, over ’delicaat evenwicht in smaken waardoor een waar meesterwerk was geschapen’. Zelfs het gebruik van een takje basilicum meer of minder speelt een cruciale rol.

Mijn nieuwsgierigheid was groot en ik ging over de Zuidfranse bergweggetjes op pad naar het dichtstbijzijnde stadje om inkopen te doen. Helaas, flinke autopech, dus geen boodschappen doen, maar zoeken naar een plek waar mijn mobiel het deed en uren wachten tot ik door hulpvaardige mensen weer naar huis werd gebracht.

Daar heb ik als troost een clafoutis gebakken met de helderrode kersen van de boom die hier in de tuin staat. De auto wordt gerepareerd, er wordt opnieuw een poging gedaan de limoen-met-basilicum-taartbenodigdheden in te slaan en volgende week breng ik daaromtrent verslag uit.

De clafoutis met de kersen uit eigen verger (boomgaard) was heerlijk. Traditioneel moet je er eigenlijk de donkerste cerises noires voor gebruiken die er te vinden zijn, maar een mens moet zich weten te behelpen. Al dan niet ontpitten van de kersen is altijd een punt. Niet ontpitten geeft iets meer ‘pit’ aan de clafoutis. Ik ontpit ze alleen als er kleine kinderen mee-eten.

Bereiding: Verhit de oven tot 180 °C. Was de kersen en dep ze droog. Strooi ze in een met boter ingevette ovenvaste glazen taartvorm. Bestrooi ze met 30 g van de suiker. Doe de bloem in de keukenmachine, voeg de eieren, 100 g suiker en de vanillesuiker toe. Laat de machine draaien en giet geleidelijk de melk bij het mengsel tot u een glad beslag hebt. Giet het beslag over de kersen en zet de vorm ongeveer 40 minuten in de oven. Laat de clafoutis in de vorm afkoelen en bestrooi hem met suiker. Snijd de clafoutis in punten en zet hem nog in de vorm op tafel.

Ingrediënten taart: Voor de taartbodem:

175 boter

125 g poedersuiker

30 g amandelmeel

1 groot ei

½ vanillestokje

310 g patisseriebloem (T45)

2 g zout Voor de limoen-basilicumvulling:

1,8 dl limoensap

De geraspte schil van 3 citroenen

3 grote eieren

170 g suiker

200 g boter Ingrediënten voor de troostclafoutis:

500 g kersen

3 eieren

0,5 dl slagroom

150 suiker

100 g bloem

20 g vanillesuiker

