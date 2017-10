'Troepen' wordt steeds vaker met een telwoord gecombineerd

Een voorbeeld daarvan is het woord 'troepen' in de betekenis militairen. Veel mensen hebben namelijk ooit geleerd dat troep niet verwijst naar een individu, maar naar een groep: een groep militairen.

Dat klopt, maar het meervoud troepen wordt óók gebruikt als synoniem van de gezamenlijke individuen binnen zo'n groep: de militairen of soldaten. Dat is overigens niet nieuw. Het Woordenboek der Nederlandsche taal, dat dit gebruik van troepen beschrijft aan de hand van citaten uit de 17de eeuw (waaronder een van Vondel), typeert deze betekenis als een plurale tantum. Dat impliceert dat troepen in deze betekenis niet in het enkelvoud en niet in combinatie met een (bepaald) telwoord kan worden gebruikt. Kijk maar naar vergelijkbare pluralia tantum, zoals hersenen en ingewanden. Je zegt althans niet zo gemakkelijk dat je drie hersenen hebt gebruikt of pijn hebt aan twee ingewanden.

Troepen wordt daarentegen wel steeds vaker met een telwoord gecombineerd. Zinnetjes als 'Noord-Korea kan snel een half miljoen troepen op de been brengen' zijn in de media niet ongewoon meer. Dat hebben we te danken aan invloed van het Engels, waarin 15, 150 of 15000 troops al veel langer gewoon is.

Die Engelse invloed is niet meer te stuiten en zal er vrijwel voor zorgen dat toekomstige generaties in ons taalgebied constructies als 15000 of zelfs 10 troepen gewoon vinden.

