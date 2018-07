'Time trial' laat je de koers ervaren als een wielrenner

Zeg je wielrennen, dan is de ene helft van de lezers al afgehaakt voor ze bij het einde van de zin zijn. En de andere helft kan niet wachten tot de volgende zin begint.

Laten we zeggen dat zowel het gestaalde kader van Tour de France-kijkers als mensen die totaal onverschillig staan tegenover roedels fietsende mannen, verrast zullen worden door deze documentaire over de Schotse wielrenner David Millar.

Eigenlijk gaat het niet eens echt over David Millar. Maar ook weer wel. Wat de film vooral wil, is beeld en geluid zodanig gebruiken dat je de Tour ervaart zoals een wielrenner die ervaart: als een kakofonie van indrukken en, gewoon, als slopend. Wekenlang voluit gaan, berg op berg af, tijdritten, hotelkamer in en uit, kapotgaan en weer opladen. De eenzaamheid, omschreef iemand de film al, van de lange-afstandsfietser.

Maar het verhaal begint en eindigt met Millar. Als jonge renner was het zijn droom was om een keer de Tour de France te rijden. Hij reed er twaalf. Millar gold in 2003 als de grote belofte van het Engelse wielrennen, tot hij verboden middelen bleek te hebben gebruikt en werd geschorst. Hij vocht zich een weg terug naar een startplaats, wilde 'vlaggendrager zijn voor de toekomst van het wielrennen', dat wil zeggen geen drugs gebruiken, maar zag dat er weinig veranderde. Het gebruik van doping was wijdverbreid, maar niemand stond te springen om dat aan de wereld te laten weten.

Het levert een spannende film op die je net niet in eer­ste­per­soons­vorm op de fiets laat zitten, maar veel scheelt het niet