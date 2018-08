'Tiempo Compartido' koerst af op een heerlijke 'holiday from hell'

Je hebt voor je gezin een huisje geboekt in een vakantiepark met alles erop en eraan: maaltijden, zwembaden, golf- en tennisbanen. Het kost wat, maar dan kun je tenminste zorgeloos ontspannen. Toch? Voor Pedro pakt het iets anders uit. Op dag één staat er een ander gezin voor de deur dat de sleutel heeft voor hetzelfde huisje. Dubbele boeking. En een oplossing is niet zo snel in zicht: het is hoogseizoen en alle accommodaties zitten vol.

Met 'Tiempo Compartido' (timeshare) koerst de Mexicaanse regisseur Sebastián Hofmann af op een heerlijke 'holiday from hell', want op het moment dat Pedro verhaal gaat halen bij de directie van het vakantieparadijs, vinden zijn vrouw en zoontje het eigenlijk wel gezellig. Met een beetje passen en meten past iedereen in het huisje en de kinderen kunnen samen optrekken.

Pedro moet zich erbij neerleggen, maar zijn ergernis en woede bezorgen hem steeds grotere fysieke en mentale pijnen. Het lijkt erop dat hij zelfs paranoia wordt, al laat de film dat mooi in het midden. Is het vakantieparadijs inderdaad een sinister conglomeraat dat zijn vrouw en zoontje probeert in te palmen? Of is hij nu echt gek geworden?

Aardig is ook dat Pedro's gemoedstoestand wordt gespiegeld in die van Andres, een oudere werknemer van het vakantiepark die ook blijft steken in wrevel over zijn lot. En zo zijn er in deze licht-satirische combinatie van vakantie- en horrorfilm opeens twee mannen die niet kunnen ontspannen. Het is een leuke, speelse manier om het te hebben over kapitalisme en patriarchaat.

