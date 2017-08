'Through the Wall': Een traag en tandeloos zedenspel in Jeruzalem

Ze heeft al een trouwjurk, een bruiloftslocatie en een datum waarop de huwelijksvoltrekking moet plaatsvinden. Alleen een bruidegom ontbreekt nog. Het verhaal over de 32-jarige Michal die al tien jaar vergeefs aan het daten is en nu eindelijk wel eens dat huwelijksbootje in wil, bevat alle ingrediënten voor een blijmoedige romantische komedie.

Lees verder na de advertentie

Maar wat op het eerste gezicht een soort 'Bridget Jones' meets 'Bridesmaids' lijkt te worden, verzandt al snel in een traag en tandeloos zedenspel in Jeruzalem. Dat was wel anders bij de eerste film van de Israëlische regisseuse Rama Burshtein. Met 'Fill the Void' maakte ze als eerste vrouw een speelfilm over het eigen chassidische leefmilieu. Het was een prachtige liefdesfilm en een delicaat familiedrama ineen, over een 18-jarig meisje dat na de dood van haar zus door haar moeder in de armen van haar verweduwde schoonbroer werd gedreven. Een film vol erotische spanning waarin Burshtein de strikte regels (geen geweld, seks, scheldwoorden, zelfs geen aanraking tussen man en vrouw) onderving met filmische verleidingskunsten die in Through the Wall totaal ontbreken.

Voorspelbaarheid Tuurlijk, Michal ziet er beeldig uit, zoals alle vrouwen in de film prachtige kleurrijke creaturen zijn met roze glittertulbanden, paarse gewaden en blossen op de wangen. Maar de voorspelbaarheid (in de eerste scène kun je de afloop al raden) en de ongeïnspireerde, televisie-achtige esthetiek maken de belofte niet waar. Hopelijk revancheert Burshtein zich snel. Lees hier alle filmrecensies van Trouw

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.