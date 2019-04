‘Those who kill’ is onnodig expliciet, maar wel spannend tot de laatste snik

Iedereen kan seriemoordenaar worden, mits hij of zij de juiste trauma’s onverwerkt laat. Of dat ook echt zo is, doet er voor de crimi-industrie weinig toe, de kijkers geloven het graag. Bijna een derde van de Deense bevolking keek in 2011 naar de eerste aflevering van ‘Den som draeber’ (‘Those who kill’ in goed Nederlands), een politieserie waarbij je als kijker dieper in het brein van de serie-moordenaars kruipt, met een forensisch psycholoog oftewel profiler als gids. Dat is in de meeste politieseries die betweterige specialist die het altijd bij het verkeerde eind heeft. Niet hier. Hoe komt een mens tot zulke verschrikkelijke daden, wat zijn de achterliggende verhalen? Welke knoppen moeten worden ingedrukt om een mens tot een moordmachine te maken? De profiler weet het allemaal.

Die anderhalf miljoen Deense kijkers bleven trouwens niet unaniem enthousiast over de crimi-serie van eigen bodem. De misdaadpraktijk was soms wel érg expliciet en bloederig in beeld gebracht, de kijkcijfers liepen zo terug dat een vervolg lang op zich liet wachten.

In Nederland was dat eerste seizoen in 2013 te zien. Er kwam een Amerikaanse remake (ook als Those who kill) en zelfs een korte Nederlandse versie, De jacht, uitgezonden door SBS. En nu komen de Denen eindelijk met een tweede seizoen van acht afleveringen rond één serie verdwijningen, uitgezonden in vier delen op NPO3. De eerste aflevering was afgelopen zaterdag op televisie en is terug te kijken op NPO Start, waar je tegen betaling ook alvast de overige uitzendingen kunt zien.

Anders dan in veel andere crimis is de dader vanaf het begin in beeld. Tenminste voor ons, kijkers.