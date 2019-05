‘Then You Came’ is creatief met tieners en terminale ziekten

De makers van ‘Then You Came’ weten wel hoe ze het publiek moeten bespelen. Deze film over tieners en terminale ziektes roept op gezette tijden een lach en een traan op, net zoals ‘The Fault in Our Stars’ (2014) dat deed. Maar dan slechter.

Het verhaal: verlegen jongen ontmoet rebels meisje (lachen) maar helaas heeft het meisje een terminale ziekte (huilen) waarna ze (waarschijnlijk) afscheid moeten nemen (nog meer huilen). De jongen heet Calvin en door die verlegenheid heeft hij nooit van het leven leren genieten. Sterker nog, als hypochonder is hij ervan overtuigd dat hij kanker heeft. Bij een therapiegroep ontmoet hij de rebelse Izzy, die wel echt ziek is en juist daardoor van elke seconde die ze nog heeft wil genieten. Dat die premisse belachelijk cynisch is – een feelgoodfilm maken over de rug van een stervend personage – drong blijkbaar niet tot de makers door.

De vaart wordt erin gehouden doordat ze samen Izzy’s bucketlist afwerken en doordat Calvin tussendoor nog even verliefd wordt op een stewardess; Izzy helpt met daten. Maar ondanks de schattige personages houd je dat knagende gevoel dat ziekte hier misbruikt wordt om je met een goed gevoel de zaal uit te sturen. Op precies de juiste momenten doen personages stoute dingen (lachen) of zitten ze emotioneel aan de grond (tranen) en nergens overstijgt de film die formule.

