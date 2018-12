'The Little Drummer Girl' speelt met de dubbelzinnigheden van de spionagewereld

Sommige series moeten je veroveren. Bij ‘Berlin Alexanderplatz’ had ik aanvankelijk moeite met de geëxalteerde speelstijl. Twee afleveringen later was ik verliefd. Die liefde is er jaren later nog steeds. Playing hard to get is ook wat John le Carre’s ‘The Little Drummer Girl’ doet. Deze zesdelige adaptatie komt van hetzelfde BBC-team dat in 2016 Le Carré’s ‘The Night Manager’ produceerde, maar de regie is deze keer van ‘Oldboy’-regisseur Park Chan-wook, de Koreaan die zijn reputatie vestigde met een wraakfilm over een man met een hamer.

Hier is die wreedheid vervangen door een schijnbaar eindeloze reeks details van een internationale spionage-operatie, waarover zo meer. Het is een vast onderdeel van de mist die Le Carré in zijn boeken optrekt, samen met de morele ambiguïteit van spionageoperaties en hun gewelddadige repercussies, omdat de ene actie de andere nou eenmaal uitlokt.

Het is een stijlvolle, soms zelfs lyrische adaptatie, op een jaren zeventig snorren- en leren jasjes-achtige manier, die je kriskras door Europa stuurt, van pittoreske pleintjes in Zuid-Duitsland naar de Akropolis in Athene en terug via Oostenrijk en Londen. Want op het scherm zitten spionnen nooit stil, waarschijnlijk tot ergernis van medewerkers van geheime diensten wereldwijd, die in anonieme kantoren vooral data op een scherm zitten te analyseren.