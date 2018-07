'The Lawyer' draait vooral om wraak

Frank Nordling heeft last van tinnitus. Niet zo'n tergende constante fluittoon in zijn oren, maar een hoge piep. Die irritante piep speelt op bij nare herinneringen, of als de jonge advocaat onder hoogspanning staat. Dat laatste doet hij in de Zweeds/Deense serie 'The Lawyer' (Advocaten) voortdurend, en nare herinneringen heeft hij ook genoeg. En dus grijpt Frank Nordling vaak naar zijn oor en horen wij een snerpende hoge toon.

Als jongetje zag Frank hoe zijn adoptieouders voor zijn ogen in hun auto werden opgeblazen door een bom. Hijzelf had in het wegrestaurant gedraald om in de auto te stappen, omdat een vreemde man hem een gele bal schonk, waar hij treuzelend op de parkeerplaats mee aan het stuiteren was. Die bal redde zijn leven. Franks zusje Sara had net ruzie gemaakt met haar moeder en was met haar bokkige gedrag ook nog net niet in de auto gestapt. Broer en zus bleven gespaard, maar werden in verschillende pleeggezinnen ondergebracht.

Ingewikkelde afrekening uit het verleden Dit is het uitgangspunt van de nieuwe serie, bedacht door Jens Lapidus (zelf vijftien jaar lang strafadvocaat geweest), Michael Hjorth en Hans Rosenfeldt. Die laatste was het brein achter het zeer succesvolle 'The Bridge', waarvan het vierde en laatste seizoen onlangs uitkwam. Die brug, de beroemde 16 kilometer lange Øresundbrug tussen Malmö en Kopenhagen, figureert een paar keer in The Lawyer, niet prominent maar meer als een subtiele verwijzing naar die eerdere serie. De verbindende brug geeft verder aan dat we hier opnieuw van doen hebben met Zweden en Denen, de talen worden door elkaar gesproken, die samen een ingewikkelde afrekening uit het verleden moeten oplossen. Frank balanceert op de rand van het toelaatbare en duikelt er soms met rampzalige gevolgen overheen Het draait in de serie vooral om wraak. Wraak, vergelijkbaar met die van Elektra en Orestes, ook broer en zus, die in de Griekse tragedie 'Elektra' van Sophocles de dood van hun vader wreken. Maar hoe ver ga je voor die wraak? Zus Sara werkt bij de politie in Malmö en ontdekt wie er achter de moord op hun ouders zat. Haar broer, een succesvolle advocaat bij een integer kantoor, is eerst onwillig, maar is bereid van kantoor te switchen. Zo infiltreert hij bij het advocatenkantoor dat al jaren de zaken behartigt van de ijzige beroepscrimineel Thomas Waldman, verantwoordelijk voor de dood van zijn ouders.