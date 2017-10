'The Kalief Browder Story': hoe het Amerikaanse rechtssysteem een onschuldige zwarte jongen kapotmaakte

De Amerikaanse jongen Kalief Browder zat van zijn zestiende tot zijn achttiende gevangen in het detentiecentrum van Rikers Island in New York. Hij werd verdacht van het stelen van een rugzak, iets dat hij altijd heeft ontkend. Toen hij er na drie jaar uitkwam, was hij psychisch kapot. Hij was mishandeld, uitgehongerd en had 700 dagen in een isoleercel gezeten. Eenmaal buiten probeerde hij juridische genoegdoening te krijgen, maar de staat New York gaf niet toe. In 2015, twee jaar na zijn vrijlating, pleegde hij zelfmoord.

O ja, Kalief was zwart. Maar dat vermoedde u wellicht al.

Zwarte mannen en jongens zijn in de VS met grote regelmaat het slachtoffer van politiegeweld. De zaak-Kalief Browder is zo bijzonder, omdat die laat zien dat niet alleen de politie, maar de hele keten die voor rechtvaardigheid en rechtspraak moet zorgen - van de wijkagent tot de gevangenisbewaarder, van de advocaat tot de rechter - tot op het bot verziekt is. Kalief kwam tussen de raderen van dit systeem.

De zaak-Browder werd bekend door een artikel in The New Yorker en dat leidde weer tot de vorig jaar verschenen zesdelige documentaire. Rapper Jay Z is een van de producenten. 'Time: The Kalief Browder Story' is bijzonder aangrijpend, omdat Kalief zijn eigen verhaal vertelt. Regisseur Jenner Furst filmde Kalief toen hij uit de gevangenis was. Hij maakte mee hoe Kalief zijn leven weer probeerde op te pakken, hoe hij paranoïde werd en uiteindelijk een eind aan zijn leven maakte.

Als hij zich wil ophangen aan zijn lakens laten ze hem een tijdje pijn lijden voor ze hem bevrijden