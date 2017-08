'The Hitman's Bodyguard' is de grote Samuel L. Jackson-show

Als je van 'Amsterdamned' van Dick Maas houdt, dan hou je zeker van 'The Hitman's Bodyguard'. Speedboten in de Amsterdamse grachten, explosies en achtervolgingen op de kade. En Samuel L. Jackson die de blues zingt. Pardon?

Jazeker. Het lijkt erop dat Jackson contractueel heeft laten vastleggen dat hij minstens twee keer in zingen mag uitbarsten. Niet dat de acteur dat beter niet had kunnen doen, want het klinkt best goed, maar het versterkt de indruk die je toch al snel krijgt van The Hitman's Bodyguard: dat het de grote Samuel L. Jackson-show is, waarin hij alleen z'n eigen gepatenteerde typetje speelt. Arme Ryan Reynolds, Jacksons tegenspeler in deze formule-achtige poging tot buddy movie, en de bodyguard uit de titel. Aan de actie ligt het niet.

Gewetenloze dictator

Vanaf het vertrekpunt in de binnenstad van Manchester tot in de rechtszaal van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag vliegen de kogels en voertuigen over het scherm. De film opent met Reynolds personage Michael Bryce die zijn succesvolle carrière als bodyguard van de superrijken abrupt beëindigd ziet en dan genoegen moet nemen met clientèle uit de categorie doorgesnoven advocaten. Ondertussen moet Jacksons personage Darius Kincaid onder zware bewaking naar Den Haag worden gebracht om te getuigen tegen de gewetenloze dictator van dienst, vanzelfsprekend met Russisch accent. Als hun route verraden wordt, belt iemand Bryce. Of hij kan helpen om Kincaid op tijd in Den Haag af te leveren. No problem.

Achtervolgd door handlangers van de gewetenloze dictator belanden ze met de auto in Nederland. Ook al moeten ze vóór vijf uur in de Haagse rechtszaal zijn omdat de gewetenloze dictator anders wordt vrijgesproken, Kincaid gaat eerst in Amsterdam een bosje bloemen bij zijn geliefde afleveren. En waarom ook niet?