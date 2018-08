'The Happytime Murders': niet alle ranzigheid is humor

'Geen Sesam, helemaal straat', is de soundbite waarmee deze film wordt verkocht. Het idee was ergens best goed: een rauwe politiethriller met Muppets en mensen (en dus stiekem een komedie). Het bedrijf achter 'Sesamstraat' daagde de makers van deze film overigens nog voor de rechter omdat ze de naam van het kinderprogramma door het slijk zouden halen. De rechter had er geen probleem mee.

Lees verder na de advertentie

De marketing is dus goed gelukt. De film alleen een stuk minder. Terwijl er toch zeker een jaar of zes aan is gewerkt, onder meer door regisseur Brian Henson, zoon van Muppets-bedenker Jim Henson.

Het probleem is dat de grappen en de plot zo voorspelbaar zijn dat geen enkele scène verrast

Het verhaal speelt in Los Angeles waar een serie moorden op de cast van een ooit geliefd poppenprogramma twee aartsvijanden dwingt om samen te werken: de ontslagen rechercheur Phil Philips (pop) en rechercheur Connie Edwards (mens), gespeeld door Melissa McCarthy. De toon is die van oude films noirs, zoals 'Double Indemnity', waarin de voice-over van de privé-detective constant commentaar levert op wat er gebeurt. Er wordt geschoten en gesnoven, als er niet onthoofd of geëjaculeerd wordt.

Het probleem is dat de grappen en de plot zo voorspelbaar zijn dat geen enkele scène verrast. Als je zes jaar de tijd hebt om na te denken over welke grappen je met poppen uit kunt halen, is dat best teleurstellend. Poppen die seks hebben en vervolgens de hele muur onder spuiten: tja, het zal wel. Je hebt het gevoel dat je het allemaal al hebt gezien, ook al is dat niet zo.

Elke week de nieuwste films besproken door onze recensenten