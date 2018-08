'The Gentle Woman' is een poëtische zoektocht naar een écht, bevrijd leven

Eigenlijk is er niets aan de hand. Ze is toch een leuke, goedlachse vrouw? Ze is gewoon een heel gemiddeld mens. Maar ook soms somber, niet lekker in haar vel, met een drukkend gevoel in haar borst en moeite om adem te halen. "De gemiddelde vrouw van jouw leeftijd heeft een geschiedenis van psychische ondersteuning", vertrouwt de therapeut haar toe, dus ze hoeft zich niet te schamen.

Doet ze natuurlijk toch, deze zelfstandige, hippe, sociale hoofdpersoon in de voorstelling 'The Gentle Woman', in regie van Davy Pieters bij Mugmetdegoudentand. Jibbe Willems schreef de zeer hedendaagse tekst over hoe een volledig normaal mens ten onder kan gaan aan haar digitale dubbelleven.

In eerste instantie lijkt de therapeute (sterk gespeeld door Rosa van Leeuwen) de wereldvreemde vrouw, met haar grote ogen en haar maniertjes. Maar geleidelijk aan worden de rollen omgedraaid en blijkt de naamloze hoofdpersoon (Lineke Rijxman) er slechter aan toe dan ze zelf denkt. Hoe het contact is met haar buren?, vraagt de therapeut. Maar haar buren kent ze niet. Toch zou ze zo graag eens tegen een warm mens aan gaan zitten. Dat verlangen 'fladdert als een vogel in mijn borstkas'.

Wanneer de achterwand neervalt, ontvouwt zich het binnenste van de digital suicide machine; een onberekenbaar en duister universum