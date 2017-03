In de hal van de Russische ambassade in Washington DC wordt het grote portret van Leonid Brezjnew vervangen door dat van Joeri Andropov. We bevinden ons hier op het hoofdkwartier van de KGB in Amerika en het is begin jaren tachtig van de vorige eeuw. De Koude Oorlog woedt, de Sovjet-Unie vecht in onder meer Afghanistan. Ronald Reagan woont in het Witte Huis.

Het komt allemaal voorbij in 'The Americans', een heerlijk ouderwets spionagedrama dat komende zomer zijn vierde seizoen op Netflix gaat krijgen. Niet alleen mooi vanwege de wijze waarop de sfeer - de muziek, de kleding, de haardracht, het meubilair - uit die tijd wordt verbeeld, maar vooral om het uitstekend acterende echtpaar Jennings. Philip (Matthew Rhys) en Elizabeth Jennings (Keri Russell) zijn Russische spionnen die ingeburgerd zijn in de Verenigde Staten. Ze runnen formeel een reisbureautje en voeren intussen allerlei geheime undercover-missies uit voor het moederland.

Ook hun tienerkinderen Paige en Henry weten daar niks van, net zomin als de bevriende buurman die, pikant genoeg, bij de FBI werkt.

Seks lijkt hun voornaamste wapen, de Jennings' gaan menige relatie aan om informatie te krijgen en aan 'de Centrale' in Moskou door te briefen. Philip is in het derde seizoen zelfs in het geheim getrouwd met Martha, de secretaresse van een FBI-baas. Hij weet haar zover te krijgen een pen met verborgen microfoontje aan haar chef te geven. Daar staat dan tegenover dat hij op haar verzoek Kamasutra-standjes oefent. En zelfs een kindertehuis bezoekt om een eventueel pleegkind te adopteren. Intussen loopt zijn gezinsleven met Elizabeth en de kinderen gewoon door. Dat dit ergens spaak gaat lopen, ligt voor de hand.

Lekker ouderwets The Americans biedt geen zware kost, is zelfs vrij lichtvoetig, al valt er af en toe een dode. De vermommingen van het echtpaar zijn hilarisch: brillen, snorren, pruiken, hoeden, allemaal lekker ouderwets. Maar het zijn de broeierige scènes in het huis van de familie Jennings die deze serie echt de moeite waard maken. Via flashbacks weet de kijker dat het een door de Sovjets gearrangeerd huwelijk is, maar intussen knettert het wel degelijk tussen de twee spionnen. Jaloezie steekt soms de kop op en op ideologisch terrein verschillen ze. Philip lijkt het goede leven dat hij leidt wel erg te waarderen, verliest hij het vuur? Elizabeth is de hardliner, die het grote doel niet uit het oog verliest en bereid is daar alles voor op het spel te zetten. In seizoen drie komt het er op aan als de Russische leiding laat weten dat het tijd wordt ook hun 14-jarige dochter Paige te rekruteren. Philip wil daar niet van weten, maar Elizabeth gaat aan de slag. 'Je observeert haar, je beoordeelt haar', verwijt Philip zijn vrouw al snel. Een briljante scène als het meisje vervolgens, in de ban van een dominee, op haar verjaardag meldt dat ze zich wil laten dopen 'om rein te zijn voor Jezus Christus'. Haar communistische ouders zitten heel even met hun mond vol tanden. Maar niet lang, want het zijn aanpakkers. Seizoen 1 t/m 3 van The Americans is te zien op Netflix en als dvd te koop. Het vierde seizoen volgt deze zomer.

