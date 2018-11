‘Tell me what you want, what you really really want’ - De Spice Girls zijn terug, hebben ze geld nodig?

De ‘girls’, veertigers inmiddels, zullen het geld wel nodig hebben, wordt dan gezegd. In het geval van Mel B. kan dat wel eens waar zijn. Zij was het afgelopen jaar in een akelige echtscheidingsprocedure verwikkeld. Tijdens die rechtszaak vertelde ex Stephen Belafonte over drank- en drugsmisbruik en haar mateloze uitgavenpatroon. De 45 miljoen euro die ze overhield aan de Spice Girls zou ze er helemaal doorheen gedraaid hebben.

En nu moet Mel hem een maandelijkse alimentatie van 35.000 euro betalen. Gelukkig heeft ze haar baan als jurylid bij ‘America’s Got Talent’ (waar ze afgelopen seizoen onze Glennis Grace naar de finale hielp) en dat brengt 3 miljoen in het laatje.

Echt talent Maar zo’n tournee, die iedere Spice Girl ten minste nog eens 3 miljoen gaat opleveren, komt haar vast van pas – ze heeft ook nog drie kinderen (van drie verschillende vaders) te onderhouden. Wie het geld echt niet nodig heeft is Victoria Beckham, en zij doet dan ook niet mee. Victoria heeft een comfortabele 400 miljoen euro op de bank staan en haar echtgenoot David Beckham, met wie ze al samen is sinds ze een prille Spice Girl was, is grofweg een zelfde bedrag waard. De immer stuurs kijkende Victoria verdient momenteel haar geld als mode-ontwerpster. Tegen alle verwachtingen in heeft ze echt talent en neemt de modewereld haar volledig serieus. Dus waarom zou ze, moeder van vier, nog op een podium gaan staan? Ze heeft zelf nooit beweerd dat ze kan zingen. Bovendien gaat ze hoe dan ook verdienen aan de komende tournee. Ze is namelijk mede-eigenaar van het bedrijf Spice Girls Limited. Iedere hernieuwde interesse in de muziek en merchandise van de groep levert haar geld op, ook al zit ze thuis op de bank.

Baby Spice staat te trappelen Nemen de andere vier haar dat kwalijk? Ach, Mel B. verkleedde zich bij Halloween als een chagrijnige Victoria, maar kattiger dan dat wordt het niet. De vrouwen hebben het altijd goed kunnen vinden samen. Ook de boosheid over het vertrek van Geri, die in 1998 op het hoogtepunt van het succes de groep verliet, is al heel lang overgewaaid. De enige Spice Girl die echt kan zingen en iets van een solocarrière opbouwde: Mel C. Geri hoopte destijds op solosucces, maar uiteindelijk scoorde ze vooral met een serie kinderboeken en maar liefst twee autobiografieën. Ze is getrouwd met de niet onbemiddelde Christian Horner, baas van het Red Bull team van Max Verstappen. Ze hebben een zoon en Geri heeft een dochter uit een eerdere relatie. Geri haalde een half jaar geleden Mel C. over om mee te doen aan de reünie. De enige Spice Girl die echt kan zingen en ook iets van een solocarrière opbouwde had haar twijfels of het weer leuk zou worden en of ze het haar dochter van 9 kon aandoen – die schaamt zich dood als haar moeder op het podium staat. Nu heeft ze er echt zin in, zei ze in de radioshow die Spice-collega Emma Bunton tegenwoordig presenteert. Emma zit juist al jaren te trappelen om weer op te treden. De moeder van twee werd vorig jaar weliswaar uitgeroepen tot ‘Radiopresentator van het jaar’, maar ze staat het liefst voor een tot de nok gevuld stadion. In Soap & co bespiegelt Harmen van Dijk wekelijks op de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten. Lees op trouw.nl/soapenco al zijn artikelen terug.

