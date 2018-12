‘Te huur’ is geen zu vermieten of to let

Hij veronderstelt kennelijk dat huur hierin een werkwoordsvorm is en vindt dit uitzonderlijk in vergelijking met pendanten in de ons omringende talen. ‘In het Duits, Frans en ­Engels wordt immers het hele werkwoord gebruikt: zu vermieten, à louer, to let.’

In werkelijkheid bestaan voorzetselgroepen als ‘te huur’, ‘te koop’, ‘te geef’, ’te leen’ en ‘te biecht’ uit het voorzetsel te en een zelfstandig naamwoord. In deze uitdrukkingen drukt te een doel of bestemming uit. Als van een huis wordt gezegd dat het ‘te huur’ is, betekent dit dus dat het ‘om te huren’ is.

Komen er nog weleens zulke versteende uitdrukkingen bij in onze taal?

Te huur, te koop et ­cetera zijn versteende ­uitdrukkingen die in veel gevallen al sinds de 16de of 17de eeuw courant zijn in onze taal. Ze zijn qua structuur te vergelijken met eveneens versteende taalvormen als ten strijde en ten val of ter goedkeuring en ter overname, waarin het inhoudswoord (strijd, val, goedkeuring, overname) gemakkelijker als zelfstandig naamwoord wordt herkend. In deze woordgroepen zijn ten respectievelijk ter samentrekkingen van het voorzetsel te en een naamvalsvorm van het lidwoord de: ten strijde trekken kun je parafraseren als ‘te (tot) de strijd trekken’ oftewel ‘optrekken om te gaan strijden’.

Komen er nog weleens zulke versteende uitdrukkingen bij in onze taal? Niet met naamvalsvormen, maar dat er niet alleen auto’s te huur en te koop maar ook ‘te lease’ zijn, geeft aan dat we nog steeds in staat zijn om naar analogie van versteende uitdrukkingen nieuwe voorzetselgroepen te scheppen.

