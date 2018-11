‘Talpa werkt op gespannen voet met de privacywet’

De media onderzochten welke data het groeiende concern van John de Mol allemaal verzamelt met de op dit moment 23 websites en tien apps. De conclusie: naam, adres, leeftijd, werkgever, getoonde interesses, inkomen - Talpa wil het allemaal weten. Met al die gekoppelde gegevens kunnen ze beter gerichtere advertenties verkopen, een businessmodel waar ook bedrijven als Google en Facebook op draaien. Talpa zegt te beschikken over persoonsgegevens van 7,5 miljoen Nederlanders.

Volgens het bedrijf gebeurt alles binnen de lijnen van de privacywet. De AP, die benadrukt alleen in algemeenheid te kunnen spreken en niet specifiek op de kwestie Talpa in te kunnen gaan, ziet wel wat pijnpunten. Zo wordt er in de privacyverklaring gesproken over het delen van data ‘met derden’. Volgens de privacywet moet een gebruiker weten wie die derden zijn.

Volgens het bedrijf gebeurt alles binnen de wet

Talpa bezit onder meer de zenders van SBS en radiostations als 538 en Sky Radio. Ook kocht De Mol onlangs het persbureau ANP en bezit hij verschillende websites, zoals Kijk.nl.

