'(Taal)nazi' als scheldwoord

"Je hebt gelijk", zeg ik, "de kern van Forum voor Democratie is forum, een het-woord, dus het is 'het FVD'." "Ja, maar lees even verder." In zijn reactie op haar taalcommentaar valt meteen het woord 'taalnazi', waarna het vonnis wordt geveld: 'En ik houd niet van nazi's.' "Je bent geframed", concludeer ik.

Woorden als nazi liggen sommige mensen in de mond bestorven. Zíj maken de juiste keuzes en de anderen, met foute ideeën, óf zij die het wagen hun uitspraken te nuanceren of te bekritiseren, zijn nazi's. Nazi is afgevlakt tot een scheldwoord. Dat heet woordinflatie. Maar het blijft een woord dat pijn doet. Ook als nazi wordt gebruikt in de oorspronkelijke betekenis, voelt het aan als een dolksteek. Deze week werd Lucebert, onze grootste dichter sinds Vondel, van nazisme beschuldigd en (bv. door schrijver Peter Buwalda) een nazi genoemd.

Nazi is synoniem van nationaal-socialist, maar heeft een andere gevoelswaarde. Een nationaal-socialist is iemand die (al dan niet weloverwogen) een niet goed te praten gedachtengoed aanhangt. Maar een nazi is ook nog eens een wreed en slecht mens.

Door zijn denkbeelden en eigen keuzes tijdens WOII, die nu aan het licht komen, wankelt de reputatie van Lucebert. Door die keuzes te beschrijven in termen van nazisme, zoals de media doen, wordt de reputatieschade onnodig versterkt.

