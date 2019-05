‘Stoppen omdat je niks verdient is voor kunstenaars geen optie’

Vanochtend kwam een groep musici in Trouw in het geweer tegen de vaak zeer lage of afwezige betaling voor optredens. Maar voor kunstenaars is langdurig te weinig verdienen om rond te komen geen reden om te stoppen. En daardoor werkt de arbeidsmarkt in de cultuursector anders dan alle andere, zegt Olav Velthuis, kunstsocioloog aan de Universiteit van Amsterdam.

“Vergelijk het met psychologen. Daarvan studeren er ook veel meer af dan de markt kan absorberen. Maar tien jaar later vind je geen psychologen die klagen omdat ze niets verdienen of gratis moeten werken. Nee, ze stoppen met het werk en scholen zich om. Kunstenaars gaan door, ondanks dat sommigen maar een kwart verdienen van wat minimaal nodig is. Als ze gratis moeten werken, wat eigenlijk niet goed is, accepteren ze dat. Stoppen is geen optie.”

“Nee, het heeft te maken met de ongeschreven regels van de kunstwereld. Kunstenaars wordt geleerd dat ze gepassioneerd horen te zijn. Je stopt niet als het te weinig oplevert. Je doet het werk immers niet voor geld. Stoppen omdat je niet rond kunt komen, is bijna een taboe. Je kunt dit kunstenaars niet kwalijk nemen, het is een systeemprobleem.”

Minder kunst dan maar?

“We hebben in Nederland extreem veel kunst, in Amsterdam zijn meer galeries per hoofd van de bevolking dan in New York. Als er minder kunst zou zijn, zou de taart onder minder kunstenaars verdeeld hoeven worden. Dat bereiken we niet op korte termijn.

“Gratis lunchconcerten, dat is een mooie traditie. Maar het maakt wel uit of daar het Concertgebouworkest met betaalde musici zit of een kwartet dat nauwelijks rond kan komen. Het is te simpel om te zeggen: ze kiezen er zelf voor. Die musici hebben heel weinig mogelijkheden.”