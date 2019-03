‘Stippenkoningin’ Yayoi Kusama gaat door tot het oneindige

De Japanse kunstenaar Yayoi Kusama lijkt het zonnetje in huis. De inmiddels negentigjarige verschijnt altijd in vrolijke jurken en kimono’s met stippenpatronen, meestal met een bijpassende felgekleurde pruik of puntmuts erbij. Ook stemt ze haar kleding af op het kunstwerk waar ze voor gaat zitten: vlakken vol stippen, strepen of felgekleurde reusachtige pompoenen. Die kunstwerken doen het zo goed op Instagram, dat ze inmiddels razendbekend is. Laagdrempelig en lekker ongecompliceerd, zo lijkt het.

Museum Voorlinden heeft vanwege die grote populariteit en haar jubileum een tentoonstelling van zo’n vijftien werken van Kusama, van 1965 tot 2014. En vermeldt daarbij nét genoeg achtergrondinformatie om te begrijpen dat er achter dat vrolijke stippen- en spiegelgordijn een leven van trauma, pijn en frustratie schuilgaat. Wat meteen opvalt is dat haar werk niet alléén uit stippen en pompoenen bestaat. Er zijn spiegelkamers waar je in kunt, er liggen en staan ‘aangepaste’ gebruiksvoorwerpen. En er zijn enkele schilderijen die bestaan uit een aaneenschakeling van strepen op een gekleurde achtergrond, zodat het lijkt alsof er een fijnmazig net over het doek ligt. Heel simpel qua opbouw, maar doordat elke penseelstreek anders is, zuigt het je bijna het kunstwerk in.

Vader bespioneren

Het net, dat Kusama ‘Infinity Net’ noemt, is gebaseerd op wat ze zag toen ze Japan in 1957 verliet: het wateroppervlak van de Stille Oceaan vanuit het vliegtuig naar New York. Kusama had geen plezierige jeugd. Haar ouders hadden een slecht huwelijk en haar moeder liet de kleine Yayoi haar vader bespioneren, ook als die seks had met andere vrouwen. Daarnaast had Yayoi een traumatische ervaring in een bloemenveld, wat precies heeft ze nooit willen zeggen.

Terwijl dat gebeurde begonnen de bloemen met haar te praten. Ook is ze haar hele leven bang geweest voor intimiteit en seks. Haar moeder verbood haar bovendien te tekenen en schilderen, terwijl ze dat het liefst deed, abstracte aquarellen, waar vaak ‘spontaan’ ook stippen op voorkomen. Later werd ze herhaaldelijk uitgehuwelijkt maar weigerde te trouwen: ze wilde immers kunstenaar worden. Een briefwisseling met de Amerikaanse kunstenaar Georgia O’Keeffe trok haar over de streep: Yayoi vluchtte naar New York.

In die grote stad is de kunstwereld er een van witte mannen. De kleine Japanse vrouw werkte keihard om op te vallen, maar de galeries namen haar niet serieus. Sowieso kregen vrouwen in die tijd geen solo-tentoonstellingen. Kusama confronteert zichzelf met haar grootste angsten, bedekt meubels en vrouwenaccessoires met slappe, van stof gemaakte penissen. In Wassenaar staat een naaldhak met penissen.

Kunstenaar Claes Oldenburg is op dat moment bezig met papier maché, ziet dat Kusama sculpturen maakt van textiel en stapt daarna ook over op het tot dan toe te ‘vrouwelijke’ materiaal. Een half jaar later heeft hij wél wereldwijd succes met zijn uitvergrote gebruiksvoorwerpen van stof.