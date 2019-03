‘Spul’ uit de Amsterdamse modder zorgt voor het mooiste boek van de wereld

Het boek is een uitstalling van voorwerpen die bovenkwamen bij de aanleg van de nieuwe metrolijn in Amsterdam. De jury van de Stiftung Buchkunst in Leipzig haalde het naar boven uit meer dan zeshonderd inzendingen uit 34 landen.

Als archeologen er een boek van hadden gemaakt, was het saai geworden

De jury prijst de structuur van het boek, waarin de gevonden voorwerpen niet naar tijdvak zijn gerangschikt, maar naar aard: lepel bij lepel, bot bij bot, mobieltje bij roeptoeter. Een idee van Jerzy Gawronski, hoofd van de archeologische dienst, zegt Van Zoetendaal. “Het is een beeldatlas geworden, met summiere beschrijvingen en prachtige fotografie van Harold Strak. Die samenwerking heeft het gedaan. Als archeologen er een boek van hadden gemaakt, was het saai geworden. In de vorm waar wij op uitkwamen krijg je een waterval van voorwerpen die elkaar versterken. Kijkend naar de spreads, de dubbele pagina’s, zie je van alles.”

Van Zoetendaal liet speciaal dun papier maken. Voordeel: het boek van 600 pagina’s is maar 3,5 centimeter dik. Maar belangrijker is het gevoel, zegt de boekenmaker. “Het papier is bijna transparant, waardoor je het gevoel krijgt dat je zelf die voorwerpen opgraaft.”

Tijd om de prijs in ontvangst te nemen, heeft hij niet. “Niet uit arrogantie, absoluut niet. Maar prijswinnaars kunnen dat normaal doen in de tijd van de baas. Ik ben eigen baas, en heb die dag een afspraak die ik niet kan afzeggen voor een plechtigheid van twee minuten in Leipzig. De drukker zal me vervangen.”

