‘Snowflake’: Thriller in klas 3B die je bij de keel grijpt

'Ik ben homo', zegt vlogger Jesse op een groot beeldscherm. Hij slaakt een diepe zucht omdat hij eindelijk uit de kast is gekomen voor zijn 150.000 volgers. Had hij dat maar niet gedaan, want de chatberichten stromen binnen: 'Homo! Je hebt een rotkop. Je draagt lelijke kleren.'

In de voorstelling 'Snowflake' zitten de jongeren van klas 3B in een decor dat de vorm heeft van een enorme laptop, met het brede beeldscherm als achterwand. Ze appen, pingen, chatten en mailen doorlopend met elkaar maar in real life kan niemand zijn persoonlijke verhaal kwijt.De populaire vlogger heeft één echte vriend, maar hij neemt hem niet in vertrouwen. Een meisje hackt haar moeders mail en ontdekt dat zij vreemdgaat, maar zij durft niet met haar te gaan praten. Schrijnend is de situatie van de 15-jarige klasgenoot die denkt dat zijn alleenstaande moeder een borderline stoornis heeft. Zijn klasgenoten begrijpen het niet en bij de hulpverlening vindt de jongen geen gehoor.

Een 'snowflake' is een gevoelig type en niet bestand tegen 'comments', 'ranking' en 'shaming' die op internet dagelijkse praktijk zijn. Acteurs Yamill Jones, Gonca Karasu, Daniël van Klaveren en Stefanie van Leersum zetten geloofwaardige jongeren neer. Hun life dialogen en chatberichten op het scherm vloeien perfect getimed in elkaar over.

Regisseur Paul Knieriem, de nieuwe artistiek leider van de Toneelmakerij, brengt overtuigend in beeld hoe een foto, filmpje of bericht op YouTube, Facebook of Instagram groteske proporties aanneemt en oncontroleerbaar wordt. Een meisje speelt een geraffineerd spelletje met jongens en spaart 'dickpics', ofwel piemelfoto's, die zij gillend van de lach met haar vriendin deelt. Ze krijgt de grootste nerd van de klas zover dat ook hij een naaktfoto stuurt, die zij tot wanhoop van de jongen aan iedereen doorstuurt. Op het beeldscherm zien we hoe zijn foto zich als een nachtmerrie eindeloos vermenigvuldigt.

Daniël van Klaveren schreef een scherpe tekst met humoristische dialogen en een verhaal dat je bij de keel grijpt. De grootste pestkop gaat steeds verder over het randje en dat roept wraakgevoelens op die haar noodlottig worden. Groep 3B leek zo'n normale klas, waarvan je nooit had kunnen vermoeden dat er zoiets vreselijks zou gebeuren, zeggen de docenten achteraf.

Jongeren die gehypnotiseerd naar hun mobiel of laptop staren, vormen een vertrouwd beeld. Maar na het zien van deze thriller ontkom je niet aan de indruk dat het world wide web zeker voor provocerende pubers een paar maten te groot is. 'Snowflake' zou gemakkelijk in een moralistische voorstelling kunnen ontaarden maar de scherpe humor, het sterke acteerwerk en spannende verhaal houden je op het puntje van je stoel.

