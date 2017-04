'Slippers' is soms saai en gedateerd, maar goed voor een lach

Alan Aykbourn vestigde er in één keer zijn naam als toneelschrijver mee: 'Relatively Speaking' uit 1965, in Nederland vooral bekend als 'Slippers'. Een typisch Britse comedy of errors , waarbij je van het ene misverstand in het andere valt. Het gaat over een jong stel, Ginny en Gregory, en een ouder koppel, Sheila en Philip. Ginny gaat zogenaamd naar haar ouders, maar zet ondertussen koers naar het huis van Philip, haar voormalige baas, met wie ze een verhouding heeft (gehad). Greg reist zijn geliefde achterna en komt eerder aan bij Sheila en Philip dan Ginny. Hij denkt dat zij de ouders van Ginny zijn en vraagt om de hand van hun dochter. De situatie loopt volkomen uit de hand en we belanden in een verbaal steekspel.

Lees verder na de advertentie

De keerzijde is dat 'Slippers' bijzonder traag op gang komt, omdat de situatie eerst duidelijk moet worden neergezet

Het leuke aan deze versie van 'Slippers' is dat de stellen gespeeld worden door twee duo's die aan de top van het Nederlandse cabaret staan: Plien & Bianca en de mannen van (het voormalige) Droog Brood: Bas Hoeflaak en Peter van de Witte. Ze maakten afzonderlijk bijzondere, vaak absurdistische voorstellingen waarin ze regelmatig tragikomische types opvoeren. In dit stuk spelen ze lekker vet en cabaretesk. Voor toneel misschien iets te overdreven maar hun expressieve mimiek en stembuigingen zorgen wel voor de meest dankbare lachmomenten. Heerlijk hoe Plien als Sheila wanhopig meelacht, maar eigenlijk geen idee heeft. De woede-uitbarstingen van Hoeflaak als Philip hadden zo uit een Droog-Broodvoorstelling kunnen komen.

De keerzijde is dat 'Slippers' bijzonder traag op gang komt, omdat de situatie eerst duidelijk moet worden neergezet. De eerste acte is bijna alleen maar voorspel en dat maakt het behoorlijk saai. Ook verderop blijkt hoe gedateerd de toneelhit is en menig misvatting is voorspelbaar. Aan de soepele vertaling ligt het niet, maar het is allemaal wel erg tuttig en erg jaren zestig/zeventig.

Een mooie vondst is het ingenieuze decor dat zowel dienst doet als het Londense appartement van Ginny als de tuin van Philip en Sheila in the countryside. Omdat het halfhoog hangt, zie je voortdurend het naderende onheil aan komen lopen, letterlijk. Maar als het decor zo opvalt, is er toch iets mis met het stuk.

Tournee t/m 19 juni, info: plienenbianca.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.