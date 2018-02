'Siroe' van de Reisopera is barok op zijn best

Johann Adolf Hasse. Tegenwoordig slechts een componistennaam in muzieklexicons, maar wel eentje waar zo'n zeventig opera's achter schuil gaan. En wél getrouwd met een van de grootste barokdiva's (Faustina Bordoni) en ook nog lijfcomponist van de castraat aller castraten (Farinelli). Dat kreeg zelfs tijdgenoot Händel niet voor elkaar. Händels opera's zijn nu populair, die van Hasse - minstens even goed gemaakt - totaal onbekend.

Een tipje van de sluier werd opgelicht toen er in 1986 een cd-opname verscheen van Hasse's opera 'Cleofide'. Waarom kenden wij deze prachtige barokmuziek niet? De Nederlandse Reisopera vult nu deze ernstige omissie in onze kennis op met de eerste scenische uitvoering in Nederland van 'Siroe, re di Persia' (1733).

De Griekse dirigent, die van deze opera al een cd-opname maakte, liet het uitgedunde Orkest van het Oosten in Theater Carré klinken als een heus barokensemble.

En gezien het in alle opzichten prachtige resultaat zou deze 'Siroe' zomaar eens de deur kunnen openzetten naar een Hasse-revival. Dat de Reisopera George Petrou wist te strikken om deze productie te leiden is een gelukje. De Griekse dirigent, die van deze opera al een cd-opname maakte, liet het uitgedunde Orkest van het Oosten in Theater Carré klinken als een heus barokensemble. Petrou kreeg dat voor elkaar met scherpe accenten, opwindende ritmes en vibrato-arm musiceren. Een door Petrou zelf meegebracht en fantastisch op elkaar ingespeeld continuo-groepje maakte het geheel met smaak af.

Gespeeld werd de partituur-versie uit 1763, die Hasse voor de opera in Dresden maakte. Die drie decennia verschil zijn vooral te merken aan de 'nieuwe' aria's die al richting de galante stijl gaan die toen in zwang kwam. Met slim knip- en plakwerk van Petrou werd het barokgevaarte teruggebracht tot drie uur; de oorspronkelijke opera duurde twee keer zo lang. Prachtig is de ingreep in de laatste aria van Siroe, heel fraai gezongen door countertenor Nicholas Tamagna. De ietwat amechtige aria loopt sputterend als een ballon leeg, en wat bedoeld was als happy end wordt zo een ontluisterend demasqué van een held in vol barokornaat.