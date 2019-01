‘Serenity’: Vooral voor fans van de torso van Matthew McConaughey

Aan de manier waarop hij zijn glazen rum bruusk achterover slaat en onverschillig aan zijn sigaretten trekt, zien we dat visser Baker Dill een zware levenslast met zich mee torst. Hij woont in een oude zeecontainer, op een rots aan zee. Een man aan de rand van de wereld.

Scenarist en regisseur Steven Knight doet er veel aan om ‘Serenity’ neer te zetten als een moderne film noir, het klassieke Amerikaanse genre over gedoemde mannen die nog een laatste kans krijgen. Meestal van een vrouw. Zo krijgt de visser, met grove gebaren cynisch gespeeld door Matthew McConaughey, bezoek van zijn ex. Zo’n fatale vrouw met hertenogen (Anne Hathaway) die in witte jurkjes onschuldig afsteekt tegen het tonijnbloed dat steeds van Bakers scheepje, Serenity genaamd, moet worden gespoeld. Ze is haar huidige man zat. Of Baker haar kan helpen hem te vermoorden. Ondertussen zien we hoe haar zoon zich elders in het land verliest in een computerspel.

In dit warrig vertelde verhaal, waarin we niemand echt leren kennen, vervlecht de maker de verschillende lijntjes richting een ontknoping die boeit noch overtuigt. Het beste wat je over ‘Serenity’ zou kunnen zeggen is dat acteur McConaughey na ernstige rollen (‘Dallas Buyers Club’, ‘White Boy Rick’) terugvalt op een oude gewoonte: zijn hempje uittrekken. Of zo nat laten worden dat het tegen zijn gespierde lijf plakt. Leuk voor de fans.

