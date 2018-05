'Selma, Ann, Louis' is een uit de hand lopende roadtrip in een raak decor

Acht uit de zaal geplukte figuranten liggen in verkleedkleren op de vloer van een supermarkt. We zitten middenin een gewelddadige overval door drie vrienden, Selma, Ann en Louis, die een uit de hand gelopen roadtrip door Oklahoma maken. Nadat ze per ongeluk een serieverkrachter hebben vermoord, zit de politie achter hen aan. Ze zijn zelf ook al beroofd door een louche lifter en nu hebben ze geld nodig. Truttige huisvrouw Ann (Plien van Bennekom) zwaait en schiet met een revolver. Selma (Bianca Krijgsman), een mislukte rock- artiest met bindingsangst, vult een tas met geld. En Louis (Arjan Ederveen), een biologie-nerd met autistische trekjes, veinst een hartaanval om de aandacht af te leiden. Het is een hilarisch, chaotisch tafereel. De drie komische acteurs zijn goed op dreef.

Lees verder na de advertentie

De ingetogen aanpak levert ontwapenende momenten op

Helaas kwam de voorstelling tot dit moment wat traag op gang. Het script van Nathan Vecht, geïnspireerd door de film 'Thelma & Louise' uit 1991, is wat omslachtig en ook de grapdichtheid is in de eerste helft laag. Fijn is wel Vechts toevoeging van de jonge versies van Selma, Ann en Louis, achttienjarigen die in conclaaf gaan met hun oudere alter-ego's. Dat geeft de personages wat diepgang en ontwikkeling. Het drietal komt zelfs tot moralistische inzichten die niet zouden misstaan in een tijdschrift als Happinez. Zoals 'denk aan het kind dat je was' en 'omarm je gebreken'. Het zorgt voor een zoet einde, zeker vergeleken met het catastrofale filmslot.