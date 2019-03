‘Schrijf nooit over je kat’, zei haar docent. Maartje Wortel deed het toch.

Katten zijn, naast honden, altijd favoriete dieren in de literatuur geweest, denk alleen al aan T.S. Eliot met zijn ‘Old Possum’s Book of Practical Cats’, of aan de talloze katten waarmee schrijvers zich vroeger op het achterplat van hun boeken lieten vereeuwigen. Geen wonder, het zijn eigenzinnige, mysterieuze dieren, waarmee schrijvers zich graag identificeren. Ook Dennie is zo’n beest. Zijn eigenares, androgyn Ted geheten, bouwt een hele eredienst om hem heen. Zelf kwetsbaar en verlegen is ze nu eenmaal iemand die nogal goed kan bewonderen en zelfs aanbidden, haar minnaressen bijvoorbeeld maar ook haar lelijke oude auto en, nadat ze hem min of meer van de straat heeft geplukt, de vaalrode straatkat Dennie.

Authenticiteit

Op zichzelf zijn de verhalen, die Maartje Wortel haar Ted rond de aanbeden kat laat vertellen, niet heel bijzonder, wat gepassioneerde liefdesaffaires, vakanties met vrienden, kleine avontuurtjes met Dennie, maar deze schrijfster heeft een eigenschap die we na het lezen van Joost de Vries’ essay ‘Echte pretentie’ (we kunnen niet zonder pretenties) misschien niet gemakzuchtig meer gebruiken moeten, maar die hier toch echt wél van toepassing is: authenticiteit. Hoe schroomvallig ook, ze is openhartig, ontziet zichzelf niet in een even simpele als rake stijl.

Ted, haar zoekende, nerveuze alter ego, zoekt houvast in het leven, bij haar vrienden maar ook bij de 3D-, dus aanraakbare kat Dennie met zijn ‘kalme flow’. Als ze een laserpen voor hem koopt bekent ze: “Als ik Dennie achter die stip aan zie gaan, weet ik dat ik ook zo ben, dat ik altijd achter iets aan zal blijven rennen wat ik nooit kan vangen.” Haar kat vertegenwoordigt kortom iets van haarzelf, maar is ook een lichtend voorbeeld. In een brief aan haar vriendin Suki schrijft Ted: “Dennie lijkt door de tijd te zwemmen en de ruimte betekent niets voor hem, dat wil zeggen, hij maakt er deel van uit. Hij is er gewoon in. Zo zou ik ook willen zijn. Het probleem met mij is dat ik met de hele wereld wil zijn.” Het is die schuchtere maar gepassioneerde intensiteit en mateloosheid van de hoofdpersoon die het verhaal rond Dennie stuwt. Teds verhalen gaan over bindingsangst, over vriendschap, over empathie, over geloof in dingen, over het raadsel van de tijd, maar ze gaan vooral over de vergeefse zoektocht naar stabiliteit en zekerheid. Ze zegt ergens ‘Ik wil geloven’, een cruciale uitspraak want tegelijkertijd twijfelt ze aan alles, ze wil zich als Dennie tijd- en ruimteloos voelen maar is er tegelijk bang voor. Het zijn deze maar al te menselijke affecten die haar leven beheersen en ze bepalen in hun oprechtheid ook dit pure maar ook vaak geestige proza.