‘Rusland is veel warmer dan het chagrijnige Moskou’

"Schrijven heeft wel iets van een treinreis. Je neemt af en toe een zijspoor, smeert de boel wat en loopt soms vertraging op. Dat bedacht ik me toen ik aan dit boek werkte.

De ‘Bajkalo-Amoerskaja Magistral’, oftewel de BAM, is onder Nederlanders vrijwel onbekend. De aftakking van de beroemde Trans-Siberië spoorlijn loopt 3097 kilometer dwars door Siberië.

Brezjnev gaf in 1974 het startsein voor de aanleg. Het spoor had allereerst een militair-strategisch doel. Daarnaast zou de BAM Siberië tot ontwikkeling brengen. Ten slotte was het een prestigeproject: Stalin had de Grote Vaderlandse Oorlog gewonnen, Chroesjtsjov schoot Gagarin de ruimte in en Brezjnev wilde dat zijn naam verbonden zou worden aan ’s werelds grootste civiele bouwproject, gemeten naar het aantal kubieke meter grond dat werd verplaatst.

De BAM was een propagandamiddel maar werd geen succes. Het spoor moest door zeven bergketens en over tientallen woeste rivieren. Door de vreselijke winters en de permafrost kwam de geplande industrie nauwelijks van de grond. De kolossale treinstations zijn daardoor veel te groot voor de kleine plaatsjes langs de spoorlijn.

Komsomol

Ik hoorde voor het eerst van de BAM in 1983. In dat jaar ging ik Russisch studeren. In ons leerboek lazen we over het project, waar toen nog hard aan werd gewerkt. Destijds had ik er amper belangstelling voor. Ik was gericht op Dostojevski, Tolstoj, Tsjechov. Pas later begon ik meer van het land te ontdekken. Rusland ging steeds meer leven en die BAM kwam steeds weer terug.

De BAM-veteranen kijken met melancholie terug op hun jeugd, waarin ze bij min veertig gezellig met z’n allen in tenten sliepen

Je kunt de route in tweeënhalve dag bereizen, maar ik heb er anderhalve maand voor uitgetrokken: onderweg stapte ik vaak uit, omdat ik niet alleen een verhaal wilde schrijven over de spoorlijn, maar ook over de tienduizenden leden van de Komsomol - de jeugdafdeling van de Communistische Partij - die in de jaren zeventig en tachtig naar Siberië waren getrokken om de BAM te bouwen.

Die pioniers van weleer onthaalden me op geweldige maaltijden, ze gidsten me de hele dag door hun woonplaats en ik kreeg bij het afscheid een overlevingspakket mee. Ik heb er vrienden voor het leven gemaakt.

De BAM-veteranen kijken met melancholie terug op hun jeugd, waarin ze bij min veertig gezellig met z’n allen in tenten sliepen en BAM-huwelijken sloten. Ik kreeg foto’s te zien waarop ze in wijde broekspijpen rond het kampvuur zaten. Gitaar erbij, wodka; het waren sovjethippies. Ze waren trots op hun solidariteit. De deuren hoefden niet op slot en iedereen hielp elkaar.

Tekst loopt door onder afbeelding.