‘Rolstoel Roadmovie’ stelt teleur: het is geen echte roadmovie

Ik zag hem al stranden in een zwoel Italiaans dorpje, bizarre ontmoetingen hebben in Bulgarije, of de Eiffeltoren beklimmen in Parijs. Weg met die drempels, hij zou laten zien dat iedereen die in zijn hoofd heeft, maar zich er niet door hoeft te laten tegenhouden.

Voorzieningen Na de drie afleveringen van dit bijzondere EO-project van serie en online platform gehandicapteuropa.nl, bleek dat ik de ondertitel anders had moeten lezen. Niet ‘over de drempels heen’, maar: het verhaal gáát over de drempels. Over hoe de verschillende landen (niet) genoeg voorzieningen treffen voor mensen met een beperking en zorgen dat ze allemaal kunnen meedoen in de samenleving. Mari Sanders wil integratie, maar benadrukt steeds de aparte positie van mensen met een beperking Hij heeft geen gewone ontmoetingen, maar spreekt vooral mensen met een handicap over hun problemen en overwinningen. De valide mensen spreekt hij juist aan op hoeveel ze (niet) doen voor mensen zoals hij. En wanneer iemand hem spontaan op straat wil helpen, botst dat nogal eens met zijn wens om zoveel mogelijk zelf te doen. In een besneeuwd Roemenië weigert hij hulp bij het afrollen van een ijzige rijplaat naast de trap. Hij valt achterover en glijdt vernederend op zijn rug naar beneden. De chauffeur van de gehandicaptentaxi schrikt zich dood, maar Sanders lacht hem weg. De mensen kunnen het bijna niet goed doen. Zo schuurt het in Rolstoel Roadmovie vaker dan dat het soepeltjes rolt, terwijl je bij zo’n titel romantische tv verwacht. Nou ja, Europa is wel een gemeenschap van gedeelde waarden en beschaving, en Sanders confronteert ons met de ongemakkelijke waarheid dat de beperkten in de samenleving nog steeds geen gelijke kansen hebben. In Europa vormen de 80 miljoen mensen met een fysieke handicap de grootste minderheidsgroep, zegt de EO. Toch is Sanders pas de eerste die dat perspectief onderzoekt.