‘Rode prins’ Xi Jinping wil greep op hele wereld

Het cliché dringt zich onvermijdelijk op bij het lezen van de nieuwe biografie van Xi Jinping, de enigmatische Chinese president en partijleider. Het boek, ‘De Nieuwe Keizer’, belooft een onthullend levensverhaal en een diepgaand politiek portret van de leider van een van de ondoorzichtigste politieke systemen ter wereld. Een leider over wie elk snippertje informatie zorgvuldig gewikt en gewogen is door een uitgebreid en gehaaid propaganda-apparaat.

Die man doorgronden en beschrijven, klinkt als een daad van overmoed. Auteur Ties Dams is geen sinoloog en evenmin gepokt en gemazeld China-watcher. De jonge ‘schrijver en strateeg’ heeft als student een paar maanden in China doorgebracht, en is naar eigen zeggen al ruim tien jaar gefascineerd door de Chinese politiek. Hij baseert zijn verhaal vooral op wat verschenen is in de literatuur en media, en niet op eigen bronnen.

Lovenswaardige poging

Een daad van overmoed of niet, Dams verdient krediet voor zijn ambitieuze onderneming. Want de auteur heeft een punt als hij in zijn inleiding schrijft dat ‘de Chinese staat, onder leiding van de CCP, zich klaarmaakt voor wereldmacht’. Dat ‘onze Europese toekomst door het spel van Xi wordt bepaald’, en dat we daarom moeten weten ‘wie de man is die China’s kaarten in handen houdt’.

Dams doet een lovenswaardige poging om ons te laten kennismaken met die man. Hij beschrijft met een lange, maar nuttige aanloop de historische context waarin Xi zich een weg omhoog baant in de Chinese machtsstructuren. Hoe hij een beschermde jeugd kent als ‘rode prins’, zoon van een befaamde revolutionair. Hoe hij uit de gratie valt en gekleineerd wordt tijdens de Culturele Revolutie, en hoe hij daarna toch een politieke carrière uitbouwt, voorzichtig en onopvallend, maar tegelijk razend ambitieus.

Omslag ‘De nieuwe keizer. Xi Jinping, de machtigste man van China’ © RV

Dat verhaal bevat weinig nieuwe inzichten, maar is waardevol omdat het de complexe politieke wereld inzichtelijk maakt. Dams heeft een aangename schrijfstijl, en legt ingewikkelde materie vaak uit aan de hand van metaforen. Zijn contrast tussen de Jadekeizer en de Apenkoning, twee figuren uit de Chinese mythologie, helpt om de lange stoet van voorbijtrekkende Chinese politici te karakteriseren.

Naar het einde toe krijgen we meer te horen over Xi’s ideeën en politieke daden. Die blijken vooral gericht op het verwerven van macht. Xi voert een harde strijd tegen corruptie om de macht van de Partij te herstellen, hij schakelt concurrerende partijfacties uit om zijn eigen macht te vergroten, en hij herstelt het primaat van de politiek over de markt. Ook internationaal is hij uit op macht, door de liberale wereldorde ondergeschikt te maken aan zijn eigen ‘win-winrelaties’.