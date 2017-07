'Rel bij Rolling Stonesconcert in Kurhaus werd in scène gezet'

‘Veldslag in Kurzaal’, ‘De opstand der horden’ en ‘Waanzinnige jeugd vernielde Kurhaus’ kopten de kranten daags na het concert van The Stones. De zittingen van stoelen vlogen door de zaal, mensen hingen in de gordijnen en aan de peperdure kroonluchters. De politie moest te paard het iconische Scheveningse hotel binnentreden om de orde te herstellen.

Het legendarische optreden op zaterdag 8 augustus 1964, dat amper tien minuten duurde omdat Mick Jagger en de andere bandleden in paniek het Kurhaus ontvluchtten, ging de geschiedenis in als een ijkpunt van de rebelse sixties. Maar die geschiedenis dient volgens Aad van Toor herschreven te worden: de escalatie ontstond niet spontaan, maar werd aangewakkerd door een groep opgetrommelde rouwdouwers.

Dick Harris

Aanstichter van de rellen zou Dick Harris zijn geweest. Hij werkte als goochelaar, jongleur en pianist in de zogeheten schnabbeltoer die na de oorlog ontstond. Met de opkomst van de televisie werd Harris tv-regisseur van onder meer Rudi Carrell, van wie hij later ook de manager en adviseur werd. Harris was een markant persoon - zo vluchtte hij een jaar naar de Filippijnen vanwege belastingproblemen en werkte hij als croupier in Frankrijk - maar overleed in 2010 in eenzaamheid in Den Haag. Hij lag dagen dood in huis voordat de politie hem vond.

Van Toor, die op de bewuste augustusavond in ’64 met zijn acrobatennummer optrad in de Rudi Carrell-show in het tegenover het Kurhaus gelegen Circustheater, sprak die avond een paniekerige Harris. Hij vertelde dat iemand van de tv gevraagd had of hij Hagenezen kende die voor een relletje konden zorgen. In Nederland waren popconcerten - in tegenstelling tot Engeland - een brave bedoening en daar moest maar eens verandering in komen, was het idee. “Dick, die in Den Haag woonde, kende heel veel van dat soort jongens en ze bleken wel heel goed in hun ‘werk’ te zijn. De rel was zo groot geworden dat Dick ons smeekte nooit iemand te vertellen wat hij ons zojuist had verteld”, aldus Van Toor in zijn memoires.