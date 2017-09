De videoclip was een kunstwerk, maar waarom verscheen die niet gelijktijdig met het nummer? Dan was er nog de ophef rondom haar ticketverkoop. Nee, het was geen lekker begin, voor Swifts albumuitrol, die in oktober zal uitmonden in 'Reputation'.

Contrasterend refrein

Maar toen kwam '...Ready For It'. Inderdaad, die overstuurde sloophamer van een beat is schaamteloos gejat van Sleigh Bells. En inderdaad, het is nóóit een goed idee als een popzangeres gaat rappen. Alleen, en dat is het verbijsterende van dit nummer: Swift komt ermee weg. En dat allemaal dankzij dat refrein. Dat contrast, na zoveel geweld, plots, die verzuchting: in the middle of the night... Katzwijm. Taylor wint. Alweer. Nooit klonk Swift zó sexy.

Taylor wint. Nooit klonk Swift zó sexy

Dit refrein is, zoals ze zeggen, een hook. Een manshoge harpoen met driedubbele weerhaken. Een voltreffer. Het nummer komt uit de koker van Max Martin, de Zweedse hitmaker die Lorde's megahit 'Green Light' ooit afserveerde als 'incorrect songwriting'. Plots begrijpen we wat hij bedoelde. Want net als 'Green Light' is Swifts flodderige 'Look What You Made Me Do' van producer Jack Antonoff. Gelukkig was daar Max Martin. En is er, nogmaals, hoop voor Swift.